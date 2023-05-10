10 мая 2023
09 мая 2023

Житель ЯНАО, вернувшийся из зоны СВО, рассказал мэру о спасении сослуживцев

Житель ЯНАО в зоне СВО спасал сослуживцев из зоны обстрела
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Ямалец бросился вызволять раненых из зоны обстрела Фото:
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Военнослужащий, который приехал из зоны СВО в отпуск, рассказал главе Ямальского района ЯНАО Андрею Кугаевскому, как спасал сослуживцев из зоны обстрела. Об этом глава сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня встретился с бойцом, поговорил с ним о службе, о помощи нашим военнослужащим в зоне СВО. Во время недавнего артиллерийского обстрела группа наших солдат попала в непростую ситуацию. Им требовалась эвакуация и медицинская помощь. Счет шел на минуты. Денис, не раздумывая, бросился вызволять раненых из зоны обстрела», — написал Кугаевский.

Ямальцу удалось спасти сослуживцев. За это он награжден медалью «За воинскую доблесть». На данный момент боец служит в батальоне «Кедр». Он ушел на спецоперацию в числе первых мобилизованных.

Ранее сообщалось, что житель Яр-Сале вернулся в отпуск с зоны СВО. Мужчина вернулся домой спустя семь месяцев.

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Военнослужащий, который приехал из зоны СВО в отпуск, рассказал главе Ямальского района ЯНАО Андрею Кугаевскому, как спасал сослуживцев из зоны обстрела. Об этом глава сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня встретился с бойцом, поговорил с ним о службе, о помощи нашим военнослужащим в зоне СВО. Во время недавнего артиллерийского обстрела группа наших солдат попала в непростую ситуацию. Им требовалась эвакуация и медицинская помощь. Счет шел на минуты. Денис, не раздумывая, бросился вызволять раненых из зоны обстрела», — написал Кугаевский. Ямальцу удалось спасти сослуживцев. За это он награжден медалью «За воинскую доблесть». На данный момент боец служит в батальоне «Кедр». Он ушел на спецоперацию в числе первых мобилизованных. Ранее сообщалось, что житель Яр-Сале вернулся в отпуск с зоны СВО. Мужчина вернулся домой спустя семь месяцев.
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