Житель ЯНАО, вернувшийся из зоны СВО, рассказал мэру о спасении сослуживцев

Военнослужащий, который приехал из зоны СВО в отпуск, рассказал главе Ямальского района ЯНАО Андрею Кугаевскому, как спасал сослуживцев из зоны обстрела. Об этом глава сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня встретился с бойцом, поговорил с ним о службе, о помощи нашим военнослужащим в зоне СВО. Во время недавнего артиллерийского обстрела группа наших солдат попала в непростую ситуацию. Им требовалась эвакуация и медицинская помощь. Счет шел на минуты. Денис, не раздумывая, бросился вызволять раненых из зоны обстрела», — написал Кугаевский.
Ямальцу удалось спасти сослуживцев. За это он награжден медалью «За воинскую доблесть». На данный момент боец служит в батальоне «Кедр». Он ушел на спецоперацию в числе первых мобилизованных.
Ранее сообщалось, что житель Яр-Сале вернулся в отпуск с зоны СВО. Мужчина вернулся домой спустя семь месяцев.
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