Песков объяснил решение Путина отменить визовый режим с Грузией

Песков: решение Путина отменить визовый режим с Грузией связано с гуманитарными целями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле объяснили причины отмены визового режима с Грузией Фото:

Решение президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией — это реакция на многочисленные обращения общественности, бизнеса и научных кругов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Реакция на решение президента из Тбилиси была разная. В данном случае идет речь о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении длительного времени поступали обращения граждан обеих стран: предпринимателей, общественных объединений, научных кругов, которые просили об этом. Исходя из этих обращений, и было принято такое решение», — объяснил Песков.

Президент Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией 10 мая. Грузинские политики, в том числе президент Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на него, некоторые назвали его провокацией со стороны России, а Запад пригрозил новыми санкциями. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили с удовлетворением воспринял это решение РФ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией — это реакция на многочисленные обращения общественности, бизнеса и научных кругов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Реакция на решение президента из Тбилиси была разная. В данном случае идет речь о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении длительного времени поступали обращения граждан обеих стран: предпринимателей, общественных объединений, научных кругов, которые просили об этом. Исходя из этих обращений, и было принято такое решение», — объяснил Песков. Президент Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией 10 мая. Грузинские политики, в том числе президент Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на него, некоторые назвали его провокацией со стороны России, а Запад пригрозил новыми санкциями. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили с удовлетворением воспринял это решение РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...