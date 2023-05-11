Песков объяснил решение Путина отменить визовый режим с Грузией

Решение президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией — это реакция на многочисленные обращения общественности, бизнеса и научных кругов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Реакция на решение президента из Тбилиси была разная. В данном случае идет речь о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении длительного времени поступали обращения граждан обеих стран: предпринимателей, общественных объединений, научных кругов, которые просили об этом. Исходя из этих обращений, и было принято такое решение», — объяснил Песков.
Президент Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией 10 мая. Грузинские политики, в том числе президент Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на него, некоторые назвали его провокацией со стороны России, а Запад пригрозил новыми санкциями. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили с удовлетворением воспринял это решение РФ.
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