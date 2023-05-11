Песков объяснил решение Путина отменить визовый режим с Грузией

Песков: решение Путина отменить визовый режим с Грузией связано с гуманитарными целями

11 мая 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

В Кремле объяснили причины отмены визового режима с Грузией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией — это реакция на многочисленные обращения общественности, бизнеса и научных кругов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Реакция на решение президента из Тбилиси была разная. В данном случае идет речь о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении длительного времени поступали обращения граждан обеих стран: предпринимателей, общественных объединений, научных кругов, которые просили об этом. Исходя из этих обращений, и было принято такое решение», — объяснил Песков. Президент Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией 10 мая. Грузинские политики, в том числе президент Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на него, некоторые назвали его провокацией со стороны России, а Запад пригрозил новыми санкциями. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили с удовлетворением воспринял это решение РФ.

Решение президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией — это реакция на многочисленные обращения общественности, бизнеса и научных кругов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Реакция на решение президента из Тбилиси была разная. В данном случае идет речь о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении длительного времени поступали обращения граждан обеих стран: предпринимателей, общественных объединений, научных кругов, которые просили об этом. Исходя из этих обращений, и было принято такое решение», — объяснил Песков. Президент Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией 10 мая. Грузинские политики, в том числе президент Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на него, некоторые назвали его провокацией со стороны России, а Запад пригрозил новыми санкциями. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили с удовлетворением воспринял это решение РФ.