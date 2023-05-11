Депутат Госдумы Соболев: неслуживших россиян могут призвать на отдельные военные сборы

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Негодных к службе россиян военные сборы не коснутся, сказал Виктор Соболев Фото:

Россиян, не проходивших срочную службу, могут призвать на сборы по получению военно-учетной специальности. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«[Неслужившие россияне] могут привлекаться к другим сборам для того, чтобы получить военно-учетную специальность. Даже если граждане вышли [из призывного возраста], но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. На сборах [для граждан, которые пребывают в запасе], им делать нечего. Они должны сначала получить военно-учетную специальность», — сказал Виктор Соболев.

Он отметил, что граждане, которые не проходили воинскую службу из-за проблем со здоровьем, не будут привлекаться к военным сборам. «В основном они проводятся для того, чтобы военнослужащие восстановили свои знания, навыки в военном деле и прошли боевое слаживание в тех частях и подразделениях, куда они предназначены. Если мужчина негоден к службе, кто его возьмет на сборы? Конечно, нет. Этих людей это не касается. А кто не служил, его сначала нужно обучить военно-учетной специальности, а потом призвать на сборы, если он годен», — отметил депутат.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы тех россиян, которые в настоящий момент находятся в запасе. Они длятся от нескольких дней до нескольких недель. Призывать запасника на сборы могут не чаще, чем один раз в три года. Как объяснил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, в армии появляется новое оружие и техника, работе с которой требуется обучить.

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Россиян, не проходивших срочную службу, могут призвать на сборы по получению военно-учетной специальности. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «[Неслужившие россияне] могут привлекаться к другим сборам для того, чтобы получить военно-учетную специальность. Даже если граждане вышли [из призывного возраста], но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. На сборах [для граждан, которые пребывают в запасе], им делать нечего. Они должны сначала получить военно-учетную специальность», — сказал Виктор Соболев. Он отметил, что граждане, которые не проходили воинскую службу из-за проблем со здоровьем, не будут привлекаться к военным сборам. «В основном они проводятся для того, чтобы военнослужащие восстановили свои знания, навыки в военном деле и прошли боевое слаживание в тех частях и подразделениях, куда они предназначены. Если мужчина негоден к службе, кто его возьмет на сборы? Конечно, нет. Этих людей это не касается. А кто не служил, его сначала нужно обучить военно-учетной специальности, а потом призвать на сборы, если он годен», — отметил депутат. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы тех россиян, которые в настоящий момент находятся в запасе. Они длятся от нескольких дней до нескольких недель. Призывать запасника на сборы могут не чаще, чем один раз в три года. Как объяснил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, в армии появляется новое оружие и техника, работе с которой требуется обучить.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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