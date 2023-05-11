Пригожин обозначил цели ВСУ в России при контрнаступлении

Целью ВСУ в России в ходе контрнаступления может стать выход на Брянскую, Белгородскую и Запорожскую области. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Направлениями ВСУ будут Брянская и Белгородская области с выходом на территории РФ и Запорожье», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что перед этим украинской армии необходимо будет прорваться на артемовском направлении, и отметил, что контрнаступление ВСУ уже идет. В данный момент Украина проверяет свои силы, чтобы затем нанести удар на северном и южном направлении, заключил Пригожин.
Ранее Пригожин поймал президента Украины Владимира Зеленского на дезинформации. По словам основателя ЧВК «Вагнер», Зеленский словами о задержках в наступательных действиях украинской армии сознательно вводит в заблуждение российской сторону.
Целью ВСУ в России в ходе контрнаступления может стать выход на Брянскую, Белгородскую и Запорожскую области. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Направлениями ВСУ будут Брянская и Белгородская области с выходом на территории РФ и Запорожье», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что перед этим украинской армии необходимо будет прорваться на артемовском направлении, и отметил, что контрнаступление ВСУ уже идет. В данный момент Украина проверяет свои силы, чтобы затем нанести удар на северном и южном направлении, заключил Пригожин. Ранее Пригожин поймал президента Украины Владимира Зеленского на дезинформации. По словам основателя ЧВК «Вагнер», Зеленский словами о задержках в наступательных действиях украинской армии сознательно вводит в заблуждение российской сторону.