Пригожин обозначил цели ВСУ в России при контрнаступлении

Пригожин: целями ВСУ в России станут Белгородская и Брянская области

11 мая 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

ВСУ будут наступать на Белгородскую и Брянскую области, заявил Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Целью ВСУ в России в ходе контрнаступления может стать выход на Брянскую, Белгородскую и Запорожскую области. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Направлениями ВСУ будут Брянская и Белгородская области с выходом на территории РФ и Запорожье», — передает слова Пригожина его пресс-служба . Он добавил, что перед этим украинской армии необходимо будет прорваться на артемовском направлении, и отметил, что контрнаступление ВСУ уже идет. В данный момент Украина проверяет свои силы, чтобы затем нанести удар на северном и южном направлении, заключил Пригожин. Ранее Пригожин поймал президента Украины Владимира Зеленского на дезинформации. По словам основателя ЧВК «Вагнер», Зеленский словами о задержках в наступательных действиях украинской армии сознательно вводит в заблуждение российской сторону.

Целью ВСУ в России в ходе контрнаступления может стать выход на Брянскую, Белгородскую и Запорожскую области. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Направлениями ВСУ будут Брянская и Белгородская области с выходом на территории РФ и Запорожье», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что перед этим украинской армии необходимо будет прорваться на артемовском направлении, и отметил, что контрнаступление ВСУ уже идет. В данный момент Украина проверяет свои силы, чтобы затем нанести удар на северном и южном направлении, заключил Пригожин. Ранее Пригожин поймал президента Украины Владимира Зеленского на дезинформации. По словам основателя ЧВК «Вагнер», Зеленский словами о задержках в наступательных действиях украинской армии сознательно вводит в заблуждение российской сторону.