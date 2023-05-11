Пригожин обозначил цели ВСУ в России при контрнаступлении

Пригожин: целями ВСУ в России станут Белгородская и Брянская области
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ будут наступать на Белгородскую и Брянскую области, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Целью ВСУ в России в ходе контрнаступления может стать выход на Брянскую, Белгородскую и Запорожскую области. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Направлениями ВСУ будут Брянская и Белгородская области с выходом на территории РФ и Запорожье», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что перед этим украинской армии необходимо будет прорваться на артемовском направлении, и отметил, что контрнаступление ВСУ уже идет. В данный момент Украина проверяет свои силы, чтобы затем нанести удар на северном и южном направлении, заключил Пригожин.

Ранее Пригожин поймал президента Украины Владимира Зеленского на дезинформации. По словам основателя ЧВК «Вагнер», Зеленский словами о задержках в наступательных действиях украинской армии сознательно вводит в заблуждение российской сторону.

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Целью ВСУ в России в ходе контрнаступления может стать выход на Брянскую, Белгородскую и Запорожскую области. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Направлениями ВСУ будут Брянская и Белгородская области с выходом на территории РФ и Запорожье», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что перед этим украинской армии необходимо будет прорваться на артемовском направлении, и отметил, что контрнаступление ВСУ уже идет. В данный момент Украина проверяет свои силы, чтобы затем нанести удар на северном и южном направлении, заключил Пригожин. Ранее Пригожин поймал президента Украины Владимира Зеленского на дезинформации. По словам основателя ЧВК «Вагнер», Зеленский словами о задержках в наступательных действиях украинской армии сознательно вводит в заблуждение российской сторону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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