Пригожин уличил Зеленского в блефе о контрнаступлении ВСУ

ВСУ пошли в наступление, несмотря на заявления Зеленского, уверяет Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский врет о задержках контрнаступления ВСУ, так как оно идет полным ходом. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Зеленский лукавит, контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги и, к сожалению, в части мест это получается успешно», — заявил Евгений Пригожин, сообщается в telegram-канале его пресс-службы.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ необходимо дать немного больше времени для подготовки наступления. Это нужно, по его словам, чтобы избежать больших потерь.
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