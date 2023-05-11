Адвокаты: как законно не ехать на военные сборы. Видео

Адвокат Берсенев: в РФ есть категории граждан, которые не поедут на военные сборы

11 мая 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Адвокаты заявили, что есть категории граждан, которые могут законно не присутствовать на военных сборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Есть категория граждан, которые могут законно пропустить военные сборы. Об этом URA.RU заявили адвокаты Владимир Тригнин и Евгений Берсенев. «Есть перечень тех, кто не может быть призван на военные сборы. Например, от военных сборов освобождаются граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций или обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения в образовательных организациях. Если имеют трех и более детей. Если они находятся за пределами России, потому что они не могут прийти на военные сборы», — рассказал адвокат Берсенев. Он также отметил, что россияне, имеющие заболевания, могут не присутствовать на сборах. Новость по теме Кто освобожден от военных сборов. Инфографика Адвокат Тригнин подчеркнул, что граждане, которых призвали, проходят медицинское освидетельствование. По его словам, временно негодные граждане освобождаются от призыва на военные сборы. Ранее Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что граждан, не проходивших срочную службу, могут призвать на сборы по получению военно-учетной специальности. Он отметил, что россиян, которые не проходили воинскую службу из-за проблем со здоровьем, не будут привлекаться к военным сборам. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы тех россиян, которые в настоящий момент находятся в запасе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Есть категория граждан, которые могут законно пропустить военные сборы. Об этом URA.RU заявили адвокаты Владимир Тригнин и Евгений Берсенев. «Есть перечень тех, кто не может быть призван на военные сборы. Например, от военных сборов освобождаются граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций или обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения в образовательных организациях. Если имеют трех и более детей. Если они находятся за пределами России, потому что они не могут прийти на военные сборы», — рассказал адвокат Берсенев. Он также отметил, что россияне, имеющие заболевания, могут не присутствовать на сборах. Адвокат Тригнин подчеркнул, что граждане, которых призвали, проходят медицинское освидетельствование. По его словам, временно негодные граждане освобождаются от призыва на военные сборы. Ранее Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что граждан, не проходивших срочную службу, могут призвать на сборы по получению военно-учетной специальности. Он отметил, что россиян, которые не проходили воинскую службу из-за проблем со здоровьем, не будут привлекаться к военным сборам. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы тех россиян, которые в настоящий момент находятся в запасе.