Россияне, призванные в ходе военных сборов, могут быть отправлены в зону спецоперации при условии начала мобилизации. Об этом заявил председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев в беседе с URA.RU.
«А почему нет? Сегодня, насколько я знаю, мобилизация же фактически не идет. <…> Но, если будет принято такое решение, люди будут обязаны его исполнять», — заявил Берсенев, отвечая на вопрос URA.RU.
Ранее член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснял, что неслуживших россиян могут призвать на отдельные военные сборы. Он уточнил, что это необходимо для получения россиянами военно-учетной специальности. URA.RU объясняло, чем военные сборы отличаются от мобилизации.
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