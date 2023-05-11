Адвокат ответил, могут ли отправить после военных сборов в зону СВО. Видео

Адвокат Берсенев: россиян могут призвать в зону СВО после военных сборов в случае мобилизации

11 мая 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Россиян не будут призывать в зону СВО без мобилизации Фото: Михаил Калянов © URA.RU Россияне, призванные в ходе военных сборов, могут быть отправлены в зону спецоперации при условии начала мобилизации. Об этом заявил председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев в беседе с URA.RU. Новость по теме Кто освобожден от военных сборов. Инфографика «А почему нет? Сегодня, насколько я знаю, мобилизация же фактически не идет. <…> Но, если будет принято такое решение, люди будут обязаны его исполнять», — заявил Берсенев, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснял, что неслуживших россиян могут призвать на отдельные военные сборы. Он уточнил, что это необходимо для получения россиянами военно-учетной специальности. URA.RU объясняло, чем военные сборы отличаются от мобилизации.

Россияне, призванные в ходе военных сборов, могут быть отправлены в зону спецоперации при условии начала мобилизации. Об этом заявил председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев в беседе с URA.RU. «А почему нет? Сегодня, насколько я знаю, мобилизация же фактически не идет. <…> Но, если будет принято такое решение, люди будут обязаны его исполнять», — заявил Берсенев, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснял, что неслуживших россиян могут призвать на отдельные военные сборы. Он уточнил, что это необходимо для получения россиянами военно-учетной специальности. URA.RU объясняло, чем военные сборы отличаются от мобилизации.