Адвокат ответил, могут ли отправить после военных сборов в зону СВО. Видео

Адвокат Берсенев: россиян могут призвать в зону СВО после военных сборов в случае мобилизации
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Россиян не будут призывать в зону СВО без мобилизации Фото:

Россияне, призванные в ходе военных сборов, могут быть отправлены в зону спецоперации при условии начала мобилизации. Об этом заявил председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев в беседе с URA.RU.

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«А почему нет? Сегодня, насколько я знаю, мобилизация же фактически не идет. <…> Но, если будет принято такое решение, люди будут обязаны его исполнять», — заявил Берсенев, отвечая на вопрос URA.RU.

Ранее член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснял, что неслуживших россиян могут призвать на отдельные военные сборы. Он уточнил, что это необходимо для получения россиянами военно-учетной специальности. URA.RU объясняло, чем военные сборы отличаются от мобилизации.

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Россияне, призванные в ходе военных сборов, могут быть отправлены в зону спецоперации при условии начала мобилизации. Об этом заявил председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев в беседе с URA.RU. «А почему нет? Сегодня, насколько я знаю, мобилизация же фактически не идет. <…> Но, если будет принято такое решение, люди будут обязаны его исполнять», — заявил Берсенев, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснял, что неслуживших россиян могут призвать на отдельные военные сборы. Он уточнил, что это необходимо для получения россиянами военно-учетной специальности. URA.RU объясняло, чем военные сборы отличаются от мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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