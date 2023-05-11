Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами

12 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Любители игр-симуляторов имеют хороший вестибулярный аппарат, отметил Андрей Пинчук Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы управлять дронами-камикадзе типа FPV (ведет трансляцию в режиме реального времени), ВСУ необходимы специалисты с хорошим вестибулярным аппаратом. К этой категории относятся любители игр-симуляторов, рассказал в беседе с URA.RU первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «Сейчас есть, например, такие дроны, как FPV. Это одна из разновидностей дронов-камикадзе, малые дроны, которые с помощью специальных операторов на очень больших скоростях способны наносить поражения живой силе и технике. У нас аналогом его является „Лансет“. Но чтобы их эксплуатировать, необходимо подготовить большое количество операторов, которые в прямом смысле летают на этих дронах. Без соответствующего личного состава с ними ничего не сделать. Сейчас в войсках, например, с огнем ищут мальчишек, которые игроманией страдали и играли на всяких симуляторах, потому что у них вестибулярный аппарат уже устоявшийся, и они могут на этих дронах летать. Традиционные специалисты не понимают, что с этими аппаратами вообще делать. Управление идет через человека. Он сидит в аппарате виртуальной реальности с джойстиком и у него перед глазами несется все то, что наблюдает дрон, который летит со средней скоростью 150 км/ч. То есть это не искусственный интеллект. Дрон летит не по заданной траектории», — объяснил Андрей Пинчук. По словам экс-министра безопасности ДНР, для подготовки операторов необходимы специальные полигоны. «Предельная емкость личного состава пехоты известна. ВСУ могут подготовить разово около 12 тысяч человек. А сколько они могут готовить операторов дронов? Думаю, что это не очень большая цифра. Так как на каких полигонах 10 тысяч готовить? (Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что страна подготовила 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов, — прим. URA.RU). 10 тысяч симуляторов, 10 тысяч инструкторов. Там же сама большая проблема — это даже не техническая база, а инструкторы, которые готовят. Нет такого количества специалистов, так как это новое слово в науке, в военном деле», — подчеркнул Пинчук. Ранее руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ должны получить от тысячи до трех тысяч дронов, чтобы уничтожить инфраструктуру РФ вдоль линии фронта. По его словам, беспилотные летательные аппараты являются ключевым элементом конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы управлять дронами-камикадзе типа FPV (ведет трансляцию в режиме реального времени), ВСУ необходимы специалисты с хорошим вестибулярным аппаратом. К этой категории относятся любители игр-симуляторов, рассказал в беседе с URA.RU первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «Сейчас есть, например, такие дроны, как FPV. Это одна из разновидностей дронов-камикадзе, малые дроны, которые с помощью специальных операторов на очень больших скоростях способны наносить поражения живой силе и технике. У нас аналогом его является „Лансет“. Но чтобы их эксплуатировать, необходимо подготовить большое количество операторов, которые в прямом смысле летают на этих дронах. Без соответствующего личного состава с ними ничего не сделать. Сейчас в войсках, например, с огнем ищут мальчишек, которые игроманией страдали и играли на всяких симуляторах, потому что у них вестибулярный аппарат уже устоявшийся, и они могут на этих дронах летать. Традиционные специалисты не понимают, что с этими аппаратами вообще делать. Управление идет через человека. Он сидит в аппарате виртуальной реальности с джойстиком и у него перед глазами несется все то, что наблюдает дрон, который летит со средней скоростью 150 км/ч. То есть это не искусственный интеллект. Дрон летит не по заданной траектории», — объяснил Андрей Пинчук. По словам экс-министра безопасности ДНР, для подготовки операторов необходимы специальные полигоны. «Предельная емкость личного состава пехоты известна. ВСУ могут подготовить разово около 12 тысяч человек. А сколько они могут готовить операторов дронов? Думаю, что это не очень большая цифра. Так как на каких полигонах 10 тысяч готовить? (Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что страна подготовила 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов, — прим. URA.RU). 10 тысяч симуляторов, 10 тысяч инструкторов. Там же сама большая проблема — это даже не техническая база, а инструкторы, которые готовят. Нет такого количества специалистов, так как это новое слово в науке, в военном деле», — подчеркнул Пинчук. Ранее руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ должны получить от тысячи до трех тысяч дронов, чтобы уничтожить инфраструктуру РФ вдоль линии фронта. По его словам, беспилотные летательные аппараты являются ключевым элементом конфликта.