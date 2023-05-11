11 мая 2023

В Свердловской области сократилась площадь лесных пожаров

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Общая площадь лесных пожаров в области — 75 658 гектаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась за сутки с 99 988 до 75 658 гектаров. Об этом сообщили в федеральной «Авиалесоохране».

«В Свердловской области действует 57 пожаров на землях лесного фонда. Общая площадь пожаров в регионе составляет 75 658 га», — приводит данные официальный сайт Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана».

Данные приведены на 00:00 часов 11 мая. Ранее площадь пожаров в Свердловской области составляла 99 988 гектаров. Специалистам удалось полностью ликвидировать проблемный пожар в поселках Первомайский и Стриганово.

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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась за сутки с 99 988 до 75 658 гектаров. Об этом сообщили в федеральной «Авиалесоохране». «В Свердловской области действует 57 пожаров на землях лесного фонда. Общая площадь пожаров в регионе составляет 75 658 га», — приводит данные официальный сайт Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана». Данные приведены на 00:00 часов 11 мая. Ранее площадь пожаров в Свердловской области составляла 99 988 гектаров. Специалистам удалось полностью ликвидировать проблемный пожар в поселках Первомайский и Стриганово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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