В Свердловской области сократилась площадь лесных пожаров

Общая площадь лесных пожаров в области — 75 658 гектаров
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась за сутки с 99 988 до 75 658 гектаров. Об этом сообщили в федеральной «Авиалесоохране».
«В Свердловской области действует 57 пожаров на землях лесного фонда. Общая площадь пожаров в регионе составляет 75 658 га», — приводит данные официальный сайт Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана».
Данные приведены на 00:00 часов 11 мая. Ранее площадь пожаров в Свердловской области составляла 99 988 гектаров. Специалистам удалось полностью ликвидировать проблемный пожар в поселках Первомайский и Стриганово.
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