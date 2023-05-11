11 мая 2023

Свердловский мэр объявил о ликвидации крупного пожара в поселке. Фото

Глава Режевского ГО Карташов объявил о ликвидации пожара в поселке Первомайский
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, авиалесоохрана, тушение пожара, тушение лесных пожаров, проливка
Пожар в поселке Первомайский полностью ликвидирован Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава Режевского городского округа (Свердловская область) Иван Карташов рассказал о ликвидации пожара в поселке Первомайский. Борьба с огнем в населенном пункте продолжалась с 6 мая.

«Начну с главной новости вечера: в 20.00 МЧС сообщили, что пожар в поселке Первомайском ликвидирован. Сейчас там по-прежнему находятся сотрудники ведомства, они ведут окарауливание», — сообщил Карташов на своей странице «Вконтакте».

Глава поделился информацией о работе специалистов и волонтеров в поселке Стриганово. «На сегодня добровольцы закончили свою работу в поселке. На дежурстве на станции по-прежнему отдельный караул 223-й пожарно-спасательной части, пожарный поезд завершил свою работу и отбыл. Недалеко от станции в южном направлении лесоохрана применила технику встречного пала, на тушении работал вертолет Росгвардии», — добавил Карташов.

Сообщение о возгорании склада с порохом в поселке Первомайский Свердловской области появилось 6 мая. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы несколько сотен человек. В поселке Стриганово из-за угрозы лесного пожара эвакуировали жителей. Для остановки огня к поселку был отправлен пожарный поезд.

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Глава Режевского городского округа (Свердловская область) Иван Карташов рассказал о ликвидации пожара в поселке Первомайский. Борьба с огнем в населенном пункте продолжалась с 6 мая. «Начну с главной новости вечера: в 20.00 МЧС сообщили, что пожар в поселке Первомайском ликвидирован. Сейчас там по-прежнему находятся сотрудники ведомства, они ведут окарауливание», — сообщил Карташов на своей странице «Вконтакте». Глава поделился информацией о работе специалистов и волонтеров в поселке Стриганово. «На сегодня добровольцы закончили свою работу в поселке. На дежурстве на станции по-прежнему отдельный караул 223-й пожарно-спасательной части, пожарный поезд завершил свою работу и отбыл. Недалеко от станции в южном направлении лесоохрана применила технику встречного пала, на тушении работал вертолет Росгвардии», — добавил Карташов. Сообщение о возгорании склада с порохом в поселке Первомайский Свердловской области появилось 6 мая. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы несколько сотен человек. В поселке Стриганово из-за угрозы лесного пожара эвакуировали жителей. Для остановки огня к поселку был отправлен пожарный поезд.
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