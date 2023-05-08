Балицкий: Запорожская АЭС приостанавливает работу из-за ВСУ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) приостанавливает свою работу из-за возможных провокаций со стороны ВСУ. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
«Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве. Мы не понимаем, что эта обезьяна [с гранатой] может исполнить, приостанавливаем работу блоков», — сказал Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».
Врио главы региона также добавил, что ВСУ уже начали провокации, и их стоить ждать и в дальнейшем. Так, по словам Балицкого, ВСУ уже начали сбрасывать воду с плотин.
Ранее сообщалось об украинских беспилотниках, падавших у территории атомной станции. А в Росэнергоатоме отмечали, что украинские войска не перестают вести обстрел ЗАЭС.
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