ХМАО, ЯНАО и Тюменская область запустили новый совместный проект

12 мая 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Тюменские артисты выступят в ХМАО и ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU ХМАО, ЯНАО и Тюменская область запустили совместный проект «Культурное сотрудничество». Об этом в своем telegram-канале рассказал тюменский губернатор Александр Моор. «Сегодня вместе с губернаторами — Югры — Натальей Комаровой и Ямала — Дмитрием Артюховым запускаем новый межрегиональный проект — „Культурное сотрудничество“. В его рамках в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов», — написал губернатор Тюменской области в своей публикации. Он добавил, что в северных округах пройдут выступления Тюменского филармонического оркестра, ансамбля «Зори Тюмени», а также артистов драматического и кукольного театров. Постановки и концерты рассчитаны на зрителей разного возраста и подойдут для семейного просмотра.

ХМАО, ЯНАО и Тюменская область запустили совместный проект «Культурное сотрудничество». Об этом в своем telegram-канале рассказал тюменский губернатор Александр Моор. «Сегодня вместе с губернаторами — Югры — Натальей Комаровой и Ямала — Дмитрием Артюховым запускаем новый межрегиональный проект — „Культурное сотрудничество“. В его рамках в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов», — написал губернатор Тюменской области в своей публикации. Он добавил, что в северных округах пройдут выступления Тюменского филармонического оркестра, ансамбля «Зори Тюмени», а также артистов драматического и кукольного театров. Постановки и концерты рассчитаны на зрителей разного возраста и подойдут для семейного просмотра.