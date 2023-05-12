ХМАО, ЯНАО и Тюменская область запустили новый совместный проект

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Тюменские артисты выступят в ХМАО и ЯНАО Фото:

ХМАО, ЯНАО и Тюменская область запустили совместный проект «Культурное сотрудничество». Об этом в своем telegram-канале рассказал тюменский губернатор Александр Моор.

«Сегодня вместе с губернаторами — Югры — Натальей Комаровой и Ямала — Дмитрием Артюховым запускаем новый межрегиональный проект — „Культурное сотрудничество“. В его рамках в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов», — написал губернатор Тюменской области в своей публикации.

Он добавил, что в северных округах пройдут выступления Тюменского филармонического оркестра, ансамбля «Зори Тюмени», а также артистов драматического и кукольного театров. Постановки и концерты рассчитаны на зрителей разного возраста и подойдут для семейного просмотра.

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ХМАО, ЯНАО и Тюменская область запустили совместный проект «Культурное сотрудничество». Об этом в своем telegram-канале рассказал тюменский губернатор Александр Моор. «Сегодня вместе с губернаторами — Югры — Натальей Комаровой и Ямала — Дмитрием Артюховым запускаем новый межрегиональный проект — „Культурное сотрудничество“. В его рамках в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов», — написал губернатор Тюменской области в своей публикации. Он добавил, что в северных округах пройдут выступления Тюменского филармонического оркестра, ансамбля «Зори Тюмени», а также артистов драматического и кукольного театров. Постановки и концерты рассчитаны на зрителей разного возраста и подойдут для семейного просмотра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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