Боррель: ЕС готов работать с Китаем для мира на Украине

Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует действия КНР для прекращения конфликта Фото: Официальный сайт Европарламента

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности сотрудничать с Китаем для разрешения конфликта на Украине. Об этом он указал в своем письме министрам иностранных дел, которое опубликовало издание Financial Times.

«В своем письме Боррель также подчеркнул готовность блока „серьезно взаимодействовать“ с Пекином по поводу конфликта на Украине, несмотря на риторическую поддержку [Китаем] Москвы», — написали в издании . Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует все действия КНР, направленные на прекращение боевых действий.

Ранее Китай представил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Позже генсек КНР Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров двух глав государств была затронута тема боевых действий. Тогда Путин заявил, что РФ уважает план Китая по прекращению конфликта. Позже Си провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политолог Владимир Синельников предполагал, что этот разговор свидетельствует о готовности Зеленского пойти на переговоры.

Позже Боррель назвал план Китая «набором пожеланий». Он заявил, что единственным реальным способом урегулирования конфликта является тот, который предложил президент Украины.