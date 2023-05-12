Боррель: ЕС готов работать с Китаем для мира на Украине

Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует действия КНР для прекращения конфликтаФото: Официальный сайт Европарламента
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности сотрудничать с Китаем для разрешения конфликта на Украине. Об этом он указал в своем письме министрам иностранных дел, которое опубликовало издание Financial Times.
«В своем письме Боррель также подчеркнул готовность блока „серьезно взаимодействовать“ с Пекином по поводу конфликта на Украине, несмотря на риторическую поддержку [Китаем] Москвы», — написали в издании. Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует все действия КНР, направленные на прекращение боевых действий.
Ранее Китай представил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Позже генсек КНР Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров двух глав государств была затронута тема боевых действий. Тогда Путин заявил, что РФ уважает план Китая по прекращению конфликта. Позже Си провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политолог Владимир Синельников предполагал, что этот разговор свидетельствует о готовности Зеленского пойти на переговоры.
Позже Боррель назвал план Китая «набором пожеланий». Он заявил, что единственным реальным способом урегулирования конфликта является тот, который предложил президент Украины.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности сотрудничать с Китаем для разрешения конфликта на Украине. Об этом он указал в своем письме министрам иностранных дел, которое опубликовало издание Financial Times. «В своем письме Боррель также подчеркнул готовность блока „серьезно взаимодействовать“ с Пекином по поводу конфликта на Украине, несмотря на риторическую поддержку [Китаем] Москвы», — написали в издании. Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует все действия КНР, направленные на прекращение боевых действий. Ранее Китай представил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Позже генсек КНР Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров двух глав государств была затронута тема боевых действий. Тогда Путин заявил, что РФ уважает план Китая по прекращению конфликта. Позже Си провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политолог Владимир Синельников предполагал, что этот разговор свидетельствует о готовности Зеленского пойти на переговоры. Позже Боррель назвал план Китая «набором пожеланий». Он заявил, что единственным реальным способом урегулирования конфликта является тот, который предложил президент Украины.