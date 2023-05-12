Боррель: ЕС готов работать с Китаем для мира на Украине

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует действия КНР для прекращения конфликта Фото:

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности сотрудничать с Китаем для разрешения конфликта на Украине. Об этом он указал в своем письме министрам иностранных дел, которое опубликовало издание Financial Times.

«В своем письме Боррель также подчеркнул готовность блока „серьезно взаимодействовать“ с Пекином по поводу конфликта на Украине, несмотря на риторическую поддержку [Китаем] Москвы», — написали в издании. Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует все действия КНР, направленные на прекращение боевых действий.

Ранее Китай представил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Позже генсек КНР Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров двух глав государств была затронута тема боевых действий. Тогда Путин заявил, что РФ уважает план Китая по прекращению конфликта. Позже Си провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политолог Владимир Синельников предполагал, что этот разговор свидетельствует о готовности Зеленского пойти на переговоры.

Позже Боррель назвал план Китая «набором пожеланий». Он заявил, что единственным реальным способом урегулирования конфликта является тот, который предложил президент Украины.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности сотрудничать с Китаем для разрешения конфликта на Украине. Об этом он указал в своем письме министрам иностранных дел, которое опубликовало издание Financial Times. «В своем письме Боррель также подчеркнул готовность блока „серьезно взаимодействовать“ с Пекином по поводу конфликта на Украине, несмотря на риторическую поддержку [Китаем] Москвы», — написали в издании. Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует все действия КНР, направленные на прекращение боевых действий. Ранее Китай представил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Позже генсек КНР Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров двух глав государств была затронута тема боевых действий. Тогда Путин заявил, что РФ уважает план Китая по прекращению конфликта. Позже Си провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политолог Владимир Синельников предполагал, что этот разговор свидетельствует о готовности Зеленского пойти на переговоры. Позже Боррель назвал план Китая «набором пожеланий». Он заявил, что единственным реальным способом урегулирования конфликта является тот, который предложил президент Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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