Полпред Якушев приехал в Магнитогорск

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев принимает участие в выездном заседание Комитета Госдумы Фото:

Полпред президента России Владимир Якушев 12 мая посетил Магнитогорск (Челябинская область). Там он проведет выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике.

«Сегодня Владимир Якушев работает в Челябинской области. В Магнитогорске состоится выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике», — сообщает официальный telegram-канал полпредства в УрФО.

В мероприятии также участвуют председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и губернатор области Алексей Текслер. Речь пойдет об оценке эффективности принятых решений по поощрению инвестиций.

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Полпред президента России Владимир Якушев 12 мая посетил Магнитогорск (Челябинская область). Там он проведет выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике. «Сегодня Владимир Якушев работает в Челябинской области. В Магнитогорске состоится выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике», — сообщает официальный telegram-канал полпредства в УрФО. В мероприятии также участвуют председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и губернатор области Алексей Текслер. Речь пойдет об оценке эффективности принятых решений по поощрению инвестиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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