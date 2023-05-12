Полпред Якушев приехал в Магнитогорск 12 мая 2023 в 11:49 Размер текста - 17 + Владимир Якушев принимает участие в выездном заседание Комитета Госдумы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полпред президента России Владимир Якушев 12 мая посетил Магнитогорск (Челябинская область). Там он проведет выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике. «Сегодня Владимир Якушев работает в Челябинской области. В Магнитогорске состоится выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике», — сообщает официальный telegram-канал полпредства в УрФО. В мероприятии также участвуют председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и губернатор области Алексей Текслер. Речь пойдет об оценке эффективности принятых решений по поощрению инвестиций. Полпред президента России Владимир Якушев 12 мая посетил Магнитогорск (Челябинская область). Там он проведет выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике. «Сегодня Владимир Якушев работает в Челябинской области. В Магнитогорске состоится выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике», — сообщает официальный telegram-канал полпредства в УрФО. В мероприятии также участвуют председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и губернатор области Алексей Текслер. Речь пойдет об оценке эффективности принятых решений по поощрению инвестиций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям