Полпред Якушев приехал в Магнитогорск

Полпред президента России Владимир Якушев 12 мая посетил Магнитогорск (Челябинская область). Там он проведет выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике.
«Сегодня Владимир Якушев работает в Челябинской области. В Магнитогорске состоится выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике», — сообщает официальный telegram-канал полпредства в УрФО.
В мероприятии также участвуют председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и губернатор области Алексей Текслер. Речь пойдет об оценке эффективности принятых решений по поощрению инвестиций.
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