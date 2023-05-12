Евгений Куйвашев дал особую установку министрам и мэрам по пожарам в регионе

Свердловский губернатор поручил властям обеспечить усиленную защиту от пожаров в регионе

12 мая 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

В преддверии выходных в Свердловской области усилят профилактику пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона и главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. «За прошедшие сутки удалось локализовать 18 пожаров, ликвидировать — 33. Эту тенденцию необходимо закрепить, учитывая, что впереди выходные дни. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на усиленную профилактическую работу», — сказал Евгений Куйвашев. По его мнению, игнорирование проведения рейдов и составления протоколов является подрывом профилактической работы. Министерству общественной безопасности региона выданы поручения — следить и ежедневно докладывать губернатору о зафиксированных административных правонарушениях и штрафах. Главам муниципалитетов поручено обеспечить бытовыми условиями добровольцев, помогающих в тушении пожаров. Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась за сутки с 99 тысяч до 75 тысяч гектаров. Несмотря на это, в регионе прогнозируют новые возгорания из-за теплой и сухой погоды.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона и главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. «За прошедшие сутки удалось локализовать 18 пожаров, ликвидировать — 33. Эту тенденцию необходимо закрепить, учитывая, что впереди выходные дни. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на усиленную профилактическую работу», — сказал Евгений Куйвашев. По его мнению, игнорирование проведения рейдов и составления протоколов является подрывом профилактической работы. Министерству общественной безопасности региона выданы поручения — следить и ежедневно докладывать губернатору о зафиксированных административных правонарушениях и штрафах. Главам муниципалитетов поручено обеспечить бытовыми условиями добровольцев, помогающих в тушении пожаров. Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась за сутки с 99 тысяч до 75 тысяч гектаров. Несмотря на это, в регионе прогнозируют новые возгорания из-за теплой и сухой погоды.