Евгений Куйвашев дал особую установку министрам и мэрам по пожарам в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона и главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.
«За прошедшие сутки удалось локализовать 18 пожаров, ликвидировать — 33. Эту тенденцию необходимо закрепить, учитывая, что впереди выходные дни. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на усиленную профилактическую работу», — сказал Евгений Куйвашев. По его мнению, игнорирование проведения рейдов и составления протоколов является подрывом профилактической работы.
Министерству общественной безопасности региона выданы поручения — следить и ежедневно докладывать губернатору о зафиксированных административных правонарушениях и штрафах. Главам муниципалитетов поручено обеспечить бытовыми условиями добровольцев, помогающих в тушении пожаров.
Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась за сутки с 99 тысяч до 75 тысяч гектаров. Несмотря на это, в регионе прогнозируют новые возгорания из-за теплой и сухой погоды.
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