Евгений Куйвашев дал особую установку министрам и мэрам по пожарам в регионе

Свердловский губернатор поручил властям обеспечить усиленную защиту от пожаров в регионе
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
В преддверии выходных в Свердловской области усилят профилактику пожаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона и главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

«За прошедшие сутки удалось локализовать 18 пожаров, ликвидировать — 33. Эту тенденцию необходимо закрепить, учитывая, что впереди выходные дни. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на усиленную профилактическую работу», — сказал Евгений Куйвашев. По его мнению, игнорирование проведения рейдов и составления протоколов является подрывом профилактической работы.

Министерству общественной безопасности региона выданы поручения — следить и ежедневно докладывать губернатору о зафиксированных административных правонарушениях и штрафах. Главам муниципалитетов поручено обеспечить бытовыми условиями добровольцев, помогающих в тушении пожаров.

Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась за сутки с 99 тысяч до 75 тысяч гектаров. Несмотря на это, в регионе прогнозируют новые возгорания из-за теплой и сухой погоды.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона и главам муниципалитетов обеспечить усиленную профилактику пожаров. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. «За прошедшие сутки удалось локализовать 18 пожаров, ликвидировать — 33. Эту тенденцию необходимо закрепить, учитывая, что впереди выходные дни. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на усиленную профилактическую работу», — сказал Евгений Куйвашев. По его мнению, игнорирование проведения рейдов и составления протоколов является подрывом профилактической работы. Министерству общественной безопасности региона выданы поручения — следить и ежедневно докладывать губернатору о зафиксированных административных правонарушениях и штрафах. Главам муниципалитетов поручено обеспечить бытовыми условиями добровольцев, помогающих в тушении пожаров. Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась за сутки с 99 тысяч до 75 тысяч гектаров. Несмотря на это, в регионе прогнозируют новые возгорания из-за теплой и сухой погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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