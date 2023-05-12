В метро Екатеринбурга остановлен мужчина с предметом, похожим на гранату

Движение поездов в екатеринбургском метро не прекращалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В метро Екатеринбурга был остановлен пассажир, при котором имелся предмет, похожий на гранату. Для проверки на место выехала полиция, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«На станцию метро „Ботаническая“ для проверки гражданина с предметом, похожим на гранату, выехала полиция. Туда же выдвинулись специалисты „Урал-Вымпела“», — сказал источник.

За комментарием агентство обратилось к руководителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он успокоил жителей и гостей Екатеринбурга, заявив, что реальной угрозы ни для подземки, ни для пассажиров нет.

«Бдительные работники метрополитена в досмотровой зоне в рюкзаке одного из граждан обнаружили предмет, внешне похожий на ручную противопехотную гранату, более известную в народе как лимонка. На самом деле предмет таковым не является, поэтому о задержании владельца этой находки речи не идет», — пояснил полковник.

Он добавил, что на графике движения поездов событие не отразилось. «Екатеринбургский метрополитен работает в штатном режиме», — уточнил Горелых.

Ранее в Екатеринбурге было остановлено движение поездов из-за происшествия на железнодорожном мосту над улицей Пехотинцев. Там под рельсами был найден аккумулятор курительного аппарата, похожий внешне на взрывное устройство.