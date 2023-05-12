Армия России за сутки отбила более 25 попыток наступления ВСУ

Силами ВС РФ было отражено 26 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих. Прорывов обороны российских войск не допущено», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Также украинские войска потеряли за сутки до 110 военных на южноднецком и запорожском направлениях.
Ранее Минобороны РФ сообщило о начале наступления ВСУ. Как передает ведомство, украинские боевики 11 мая провели наступление по всей линии боевого соприкосновения.
Силами ВС РФ было отражено 26 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих. Прорывов обороны российских войск не допущено», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Также украинские войска потеряли за сутки до 110 военных на южноднецком и запорожском направлениях. Ранее Минобороны РФ сообщило о начале наступления ВСУ. Как передает ведомство, украинские боевики 11 мая провели наступление по всей линии боевого соприкосновения.