Армия России за сутки отбила более 25 попыток наступления ВСУ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
ВС РФ уничтожили более ста единиц состава ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силами ВС РФ было отражено 26 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих. Прорывов обороны российских войск не допущено», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Также украинские войска потеряли за сутки до 110 военных на южноднецком и запорожском направлениях.

Ранее Минобороны РФ сообщило о начале наступления ВСУ. Как передает ведомство, украинские боевики 11 мая провели наступление по всей линии боевого соприкосновения.

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Силами ВС РФ было отражено 26 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе на двух направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих. Прорывов обороны российских войск не допущено», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Также украинские войска потеряли за сутки до 110 военных на южноднецком и запорожском направлениях. Ранее Минобороны РФ сообщило о начале наступления ВСУ. Как передает ведомство, украинские боевики 11 мая провели наступление по всей линии боевого соприкосновения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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