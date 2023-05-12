Комбриг «Пятнашки» опроверг начало контрнаступления Украины

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Вооруженные силы Украины. stock, засада, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
ВСУ проводят разведывательные вылазки, заявил Ахра Авидзба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Активизация ВСУ на фронте говорит лишь о начале множественных разведок боем, а не о начале крупномасштабного украинского наступления. Об этом корреспонденту URA.RU заявил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба.

«Это еще не контрнаступление ВСУ, это так начало», — заявил Авидзба. Он добавил, что на данный момент активизация действий ВСУ говорит лишь о том, что украинская армия предпринимает попытки множественных вылазок вперед, чтобы прощупать оборону российских войск.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что множественные перемещения украинских армий говорят о начале контрнаступления ВСУ. Также, по информации телеканала CNN, стало известно, что Украина проводит формирующие мероприятия перед началом наступательных действий, передает Nation News.

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Активизация ВСУ на фронте говорит лишь о начале множественных разведок боем, а не о начале крупномасштабного украинского наступления. Об этом корреспонденту URA.RU заявил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Это еще не контрнаступление ВСУ, это так начало», — заявил Авидзба. Он добавил, что на данный момент активизация действий ВСУ говорит лишь о том, что украинская армия предпринимает попытки множественных вылазок вперед, чтобы прощупать оборону российских войск. Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что множественные перемещения украинских армий говорят о начале контрнаступления ВСУ. Также, по информации телеканала CNN, стало известно, что Украина проводит формирующие мероприятия перед началом наступательных действий, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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