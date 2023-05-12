Комбриг «Пятнашки» опроверг начало контрнаступления Украины

12 мая 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

ВСУ проводят разведывательные вылазки, заявил Ахра Авидзба Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активизация ВСУ на фронте говорит лишь о начале множественных разведок боем, а не о начале крупномасштабного украинского наступления. Об этом корреспонденту URA.RU заявил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Это еще не контрнаступление ВСУ, это так начало», — заявил Авидзба. Он добавил, что на данный момент активизация действий ВСУ говорит лишь о том, что украинская армия предпринимает попытки множественных вылазок вперед, чтобы прощупать оборону российских войск. Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что множественные перемещения украинских армий говорят о начале контрнаступления ВСУ. Также, по информации телеканала CNN, стало известно, что Украина проводит формирующие мероприятия перед началом наступательных действий, передает Nation News.

Активизация ВСУ на фронте говорит лишь о начале множественных разведок боем, а не о начале крупномасштабного украинского наступления. Об этом корреспонденту URA.RU заявил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Это еще не контрнаступление ВСУ, это так начало», — заявил Авидзба. Он добавил, что на данный момент активизация действий ВСУ говорит лишь о том, что украинская армия предпринимает попытки множественных вылазок вперед, чтобы прощупать оборону российских войск. Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что множественные перемещения украинских армий говорят о начале контрнаступления ВСУ. Также, по информации телеканала CNN, стало известно, что Украина проводит формирующие мероприятия перед началом наступательных действий, передает Nation News.