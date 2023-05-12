Путин поручил властям бороться с оттоком граждан из России

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому власти РФ должны принять дополнительные меры по борьбе с оттоком граждан из страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Российские власти должны принять дополнительные меры для того, чтобы меньше россиян уезжало за границу», — написано в указе. Таким образом президент дополнил концепцию миграционной политики РФ, следует из указа.
Ранее начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин сообщил, что миграционный отток на фоне СВО ударил по Екатеринбургу. По его словам, на это могла повлиять мобилизация.
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