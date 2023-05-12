Путин поручил властям бороться с оттоком граждан из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, багаж, аэродром, чемодан, шереметьево, отдых, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Власти должны бороться с оттоком населения, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому власти РФ должны принять дополнительные меры по борьбе с оттоком граждан из страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Российские власти должны принять дополнительные меры для того, чтобы меньше россиян уезжало за границу», — написано в указе. Таким образом президент дополнил концепцию миграционной политики РФ, следует из указа.

Ранее начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин сообщил, что миграционный отток на фоне СВО ударил по Екатеринбургу. По его словам, на это могла повлиять мобилизация.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому власти РФ должны принять дополнительные меры по борьбе с оттоком граждан из страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Российские власти должны принять дополнительные меры для того, чтобы меньше россиян уезжало за границу», — написано в указе. Таким образом президент дополнил концепцию миграционной политики РФ, следует из указа. Ранее начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин сообщил, что миграционный отток на фоне СВО ударил по Екатеринбургу. По его словам, на это могла повлиять мобилизация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...