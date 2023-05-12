Над Челябинской областью задержится смог от пожаров в соседних регионах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний дым. Челябинск, дым, недвижимость, воздух, смог, атмосфера, город, дом, жилье, новостройка
Регион накрыл смог от пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях Фото:

Над Челябинской областью задержится смог от пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«В Челябинске и на территории области продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах. Ситуация с пожарами в Свердловской, Курганской и Тюменской областях до сих пор остается сложной», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону также отметили, что в регионе ситуация с пожарами стабилизировалась. Из-за смога жителям советуют избегать пребывания на улице.

«Сотрудники МЧС рекомендуют жителям временно отказаться от проветривания помещений. Кроме того, не следует выходить на длительные прогулки», — сообщили в ведомстве.

Дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях накрыла регион 11 мая. Кроме того, в ряде городов Челябинской области с 11 по 12 мая объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Ухудшение качества атмосферного воздуха может наблюдаться в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Челябинской областью задержится смог от пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске и на территории области продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах. Ситуация с пожарами в Свердловской, Курганской и Тюменской областях до сих пор остается сложной», — уточнили в пресс-службе. В пресс-службе ГУ МЧС по региону также отметили, что в регионе ситуация с пожарами стабилизировалась. Из-за смога жителям советуют избегать пребывания на улице. «Сотрудники МЧС рекомендуют жителям временно отказаться от проветривания помещений. Кроме того, не следует выходить на длительные прогулки», — сообщили в ведомстве. Дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях накрыла регион 11 мая. Кроме того, в ряде городов Челябинской области с 11 по 12 мая объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Ухудшение качества атмосферного воздуха может наблюдаться в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...