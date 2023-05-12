Над Челябинской областью задержится смог от пожаров в соседних регионах

Над Челябинской областью задержится смог от пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
«В Челябинске и на территории области продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах. Ситуация с пожарами в Свердловской, Курганской и Тюменской областях до сих пор остается сложной», — уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону также отметили, что в регионе ситуация с пожарами стабилизировалась. Из-за смога жителям советуют избегать пребывания на улице.
«Сотрудники МЧС рекомендуют жителям временно отказаться от проветривания помещений. Кроме того, не следует выходить на длительные прогулки», — сообщили в ведомстве.
Дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях накрыла регион 11 мая. Кроме того, в ряде городов Челябинской области с 11 по 12 мая объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Ухудшение качества атмосферного воздуха может наблюдаться в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше.
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