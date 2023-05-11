Челябинскую область накрыл дым от свердловских пожаров

11 мая 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Дым пришел от пожаров в Свердловской и Курганской областях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинскую область накрыла дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях. Об этом сообщили в Минэкологии региона. «В связи с северо-восточным ветром влияние пожаров в соседних Свердловской и Курганской областях на наш регион усилилось. В данный момент плотная дымка окутала центральный район Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. Очевидцы сообщают о запахе гари и снижении видимости во многих городах Челябинской области. Так, дымка наблюдается в городе-спутнике Челябинска Копейске. Задымление фиксируют жители Верхнего Уфалея. По данным пресс-службы Минэкологии, в Челябинске первыми почувствовали неприятный запах жители Чурилово, затем задымление зафиксировали во всех районах. «В данный момент, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в большинстве районов города фиксируются превышения по взвешенным веществам. Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20% и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в пяти городах региона было объявлено о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени. Качество атмосферного воздуха снизится 11 и 12 мая в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинскую область накрыла дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях. Об этом сообщили в Минэкологии региона. «В связи с северо-восточным ветром влияние пожаров в соседних Свердловской и Курганской областях на наш регион усилилось. В данный момент плотная дымка окутала центральный район Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. Очевидцы сообщают о запахе гари и снижении видимости во многих городах Челябинской области. Так, дымка наблюдается в городе-спутнике Челябинска Копейске. Задымление фиксируют жители Верхнего Уфалея. По данным пресс-службы Минэкологии, в Челябинске первыми почувствовали неприятный запах жители Чурилово, затем задымление зафиксировали во всех районах. «В данный момент, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в большинстве районов города фиксируются превышения по взвешенным веществам. Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20% и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в пяти городах региона было объявлено о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени. Качество атмосферного воздуха снизится 11 и 12 мая в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше.