Адвокат Чернов, подозреваемый в даче взятки, не смог выйти из курганского СИЗО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, чернов владимир
Курганский суд отклонил апелляцию адвоката об отмене ареста Фото:

Находящемуся в СИЗО курганскому адвокату Владимиру Чернову суд отказал в апелляции на приговор по избранию меры пресечения. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Чернов Владимир Алексеевич. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в картотеке областного суда. Чернова подозревают в даче взятки в крупном размере (ст. 291 ч. 4 п. б).

Правозащитник был задержан в апреле 2023 года на курганской улице сотрудниками ФСБ. В тот же день суд поместил Чернова в следственный изолятор по ходатайству следователя. Адвоката подозревают в передаче взятки в размере 300 тысяч рублей врачу для изготовления медицинского заключения о серьезном заболевании. По мнению следствия, бывший глава курганского УФНС Юрий Касьяненко, осужденный за коррупцию, смог выйти на свободу, предоставив это заключение в суд. Чернов являлся адвокатом Касьяненко по данному делу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане подозревают во взятках адвоката, врача и бывшего главу УФНС. Были задержаны несколько человек, возбуждены уголовные дела.

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Находящемуся в СИЗО курганскому адвокату Владимиру Чернову суд отказал в апелляции на приговор по избранию меры пресечения. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Чернов Владимир Алексеевич. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в картотеке областного суда. Чернова подозревают в даче взятки в крупном размере (ст. 291 ч. 4 п. б). Правозащитник был задержан в апреле 2023 года на курганской улице сотрудниками ФСБ. В тот же день суд поместил Чернова в следственный изолятор по ходатайству следователя. Адвоката подозревают в передаче взятки в размере 300 тысяч рублей врачу для изготовления медицинского заключения о серьезном заболевании. По мнению следствия, бывший глава курганского УФНС Юрий Касьяненко, осужденный за коррупцию, смог выйти на свободу, предоставив это заключение в суд. Чернов являлся адвокатом Касьяненко по данному делу. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане подозревают во взятках адвоката, врача и бывшего главу УФНС. Были задержаны несколько человек, возбуждены уголовные дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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