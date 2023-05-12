Адвокат Чернов, подозреваемый в даче взятки, не смог выйти из курганского СИЗО

12 мая 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Курганский суд отклонил апелляцию адвоката об отмене ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Находящемуся в СИЗО курганскому адвокату Владимиру Чернову суд отказал в апелляции на приговор по избранию меры пресечения. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Чернов Владимир Алексеевич. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в картотеке областного суда. Чернова подозревают в даче взятки в крупном размере (ст. 291 ч. 4 п. б). Правозащитник был задержан в апреле 2023 года на курганской улице сотрудниками ФСБ. В тот же день суд поместил Чернова в следственный изолятор по ходатайству следователя. Адвоката подозревают в передаче взятки в размере 300 тысяч рублей врачу для изготовления медицинского заключения о серьезном заболевании. По мнению следствия, бывший глава курганского УФНС Юрий Касьяненко, осужденный за коррупцию, смог выйти на свободу, предоставив это заключение в суд. Чернов являлся адвокатом Касьяненко по данному делу. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане подозревают во взятках адвоката, врача и бывшего главу УФНС. Были задержаны несколько человек, возбуждены уголовные дела.

Находящемуся в СИЗО курганскому адвокату Владимиру Чернову суд отказал в апелляции на приговор по избранию меры пресечения. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Чернов Владимир Алексеевич. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в картотеке областного суда. Чернова подозревают в даче взятки в крупном размере (ст. 291 ч. 4 п. б). Правозащитник был задержан в апреле 2023 года на курганской улице сотрудниками ФСБ. В тот же день суд поместил Чернова в следственный изолятор по ходатайству следователя. Адвоката подозревают в передаче взятки в размере 300 тысяч рублей врачу для изготовления медицинского заключения о серьезном заболевании. По мнению следствия, бывший глава курганского УФНС Юрий Касьяненко, осужденный за коррупцию, смог выйти на свободу, предоставив это заключение в суд. Чернов являлся адвокатом Касьяненко по данному делу. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане подозревают во взятках адвоката, врача и бывшего главу УФНС. Были задержаны несколько человек, возбуждены уголовные дела.