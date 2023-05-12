Военный аналитик Джерелиевский: новая ракета ВСУ ставит под удар Крым и Краснодарский край

13 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Storm Shadow может заставить РФ применить неконвенциональное оружие, сказал Борис Джерелиевский Фото: Corrado Baldassi/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крылатые ракеты Storm Shadow, которые Украине поставила Великобритания, могут достигнуть Крыма, Краснодарского края, всех новых областей РФ и приграничных регионов. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Эти крылатые ракеты могут стать серьезной проблемой. Дело в том, что экспортный вариант предполагает дальность 250 км, а штатный — 300 км. Трудно сказать, какие именно поставлены. Вполне возможно, что не экспортные. В зоне досягаемости, во-первых, находится весь Донбасс, все новые регионы России, кроме того, Крым находится под ударом и даже Краснодарский край, Ростовская область, другие приграничные районы. Дело в том, что вес боевой части — 450 кг, что фактически сопоставимо по мощности с ФАБ-500 (советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой — прим. URA.RU.)», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, применение ракет Storm Shadow может заставить Россию применить более мощное вооружение. «У нас серьезные системы ПВО, и крылатые ракеты не являются самыми сложными целями для наших зенитных систем. Многие специально под них заточены. Но 100% защиты нет, и какие-то ракеты могут прорваться. Ситуация совершенно недопустимая для нас. В случае применения таких дальнобойных систем может встать вопрос об использовании неконвенционального оружия как ответа. Кроме того, я думаю, что встанет вопрос о каком-то адекватном симметричном ответе Лондону, который таким образом целенаправленно пересекает красные линии», — подчеркнул военный аналитик. Власти Великобритании поставили Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этот шаг потребует адекватного ответа от российских Вооруженных сил. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, эта ракета способна обходить системы противовоздушной обороны, а также действия самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крылатые ракеты Storm Shadow, которые Украине поставила Великобритания, могут достигнуть Крыма, Краснодарского края, всех новых областей РФ и приграничных регионов. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Эти крылатые ракеты могут стать серьезной проблемой. Дело в том, что экспортный вариант предполагает дальность 250 км, а штатный — 300 км. Трудно сказать, какие именно поставлены. Вполне возможно, что не экспортные. В зоне досягаемости, во-первых, находится весь Донбасс, все новые регионы России, кроме того, Крым находится под ударом и даже Краснодарский край, Ростовская область, другие приграничные районы. Дело в том, что вес боевой части — 450 кг, что фактически сопоставимо по мощности с ФАБ-500 (советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой — прим. URA.RU.)», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, применение ракет Storm Shadow может заставить Россию применить более мощное вооружение. «У нас серьезные системы ПВО, и крылатые ракеты не являются самыми сложными целями для наших зенитных систем. Многие специально под них заточены. Но 100% защиты нет, и какие-то ракеты могут прорваться. Ситуация совершенно недопустимая для нас. В случае применения таких дальнобойных систем может встать вопрос об использовании неконвенционального оружия как ответа. Кроме того, я думаю, что встанет вопрос о каком-то адекватном симметричном ответе Лондону, который таким образом целенаправленно пересекает красные линии», — подчеркнул военный аналитик. Власти Великобритании поставили Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этот шаг потребует адекватного ответа от российских Вооруженных сил. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, эта ракета способна обходить системы противовоздушной обороны, а также действия самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.