Дома для погорельцев в Сосьве построят по ускоренной схеме. Фото

12 мая 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

В Сосьве вместо сгоревших домов построят 55 коттеджей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сосьве (Свердловская область), где произошел масштабный пожар, начали возводить коттеджи для погорельцев. Их преимущество в быстрой возводимости — коробку двухэтажного жилого дома изготовили и смонтировали за три дня, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика «Группы ЛСР», которая займется строительством. «Параметры сотрудничества с госорганами находятся в стадии обсуждения, но, не дожидаясь формальностей, строители уже вышли на стройплощадку […] Более того, уже возведены коробки первых трех коттеджей, ведется подготовка под строительство еще 14-ти. В планах возвести в Сосьве порядка 55 домов», — рассказали в ЛСР. Все дома будут двухэтажными, второй этаж — летний, который при желании можно утеплить. Площадь первого этажа 54,1 квадратный метр. Преимущество домов — они быстро возводятся. Например, коробку пилотного дома изготовили и смонтировали за три дня. Коттеджи сделаны из железобетона, а плиты и утеплитель из негорючих материалов, что дает высокую пожаробезопасность. Пожар в Сосьве начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Помимо коттеджей в Сосьве начали строить многоквартирный дом. Этим занимается «Гарант-Строй». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сосьве (Свердловская область), где произошел масштабный пожар, начали возводить коттеджи для погорельцев. Их преимущество в быстрой возводимости — коробку двухэтажного жилого дома изготовили и смонтировали за три дня, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика «Группы ЛСР», которая займется строительством. «Параметры сотрудничества с госорганами находятся в стадии обсуждения, но, не дожидаясь формальностей, строители уже вышли на стройплощадку […] Более того, уже возведены коробки первых трех коттеджей, ведется подготовка под строительство еще 14-ти. В планах возвести в Сосьве порядка 55 домов», — рассказали в ЛСР. Все дома будут двухэтажными, второй этаж — летний, который при желании можно утеплить. Площадь первого этажа 54,1 квадратный метр. Преимущество домов — они быстро возводятся. Например, коробку пилотного дома изготовили и смонтировали за три дня. Коттеджи сделаны из железобетона, а плиты и утеплитель из негорючих материалов, что дает высокую пожаробезопасность. Пожар в Сосьве начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Помимо коттеджей в Сосьве начали строить многоквартирный дом. Этим занимается «Гарант-Строй».