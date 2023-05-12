Дома для погорельцев в Сосьве построят по ускоренной схеме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область
В Сосьве вместо сгоревших домов построят 55 коттеджей Фото:

В Сосьве (Свердловская область), где произошел масштабный пожар, начали возводить коттеджи для погорельцев. Их преимущество в быстрой возводимости — коробку двухэтажного жилого дома изготовили и смонтировали за три дня, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика «Группы ЛСР», которая займется строительством.

«Параметры сотрудничества с госорганами находятся в стадии обсуждения, но, не дожидаясь формальностей, строители уже вышли на стройплощадку […] Более того, уже возведены коробки первых трех коттеджей, ведется подготовка под строительство еще 14-ти. В планах возвести в Сосьве порядка 55 домов», — рассказали в ЛСР.

Все дома будут двухэтажными, второй этаж — летний, который при желании можно утеплить. Площадь первого этажа 54,1 квадратный метр. Преимущество домов — они быстро возводятся. Например, коробку пилотного дома изготовили и смонтировали за три дня. Коттеджи сделаны из железобетона, а плиты и утеплитель из негорючих материалов, что дает высокую пожаробезопасность.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Помимо коттеджей в Сосьве начали строить многоквартирный дом. Этим занимается «Гарант-Строй».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосьве (Свердловская область), где произошел масштабный пожар, начали возводить коттеджи для погорельцев. Их преимущество в быстрой возводимости — коробку двухэтажного жилого дома изготовили и смонтировали за три дня, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика «Группы ЛСР», которая займется строительством. «Параметры сотрудничества с госорганами находятся в стадии обсуждения, но, не дожидаясь формальностей, строители уже вышли на стройплощадку […] Более того, уже возведены коробки первых трех коттеджей, ведется подготовка под строительство еще 14-ти. В планах возвести в Сосьве порядка 55 домов», — рассказали в ЛСР. Все дома будут двухэтажными, второй этаж — летний, который при желании можно утеплить. Площадь первого этажа 54,1 квадратный метр. Преимущество домов — они быстро возводятся. Например, коробку пилотного дома изготовили и смонтировали за три дня. Коттеджи сделаны из железобетона, а плиты и утеплитель из негорючих материалов, что дает высокую пожаробезопасность. Пожар в Сосьве начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Помимо коттеджей в Сосьве начали строить многоквартирный дом. Этим занимается «Гарант-Строй».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...