Строительством многоквартирника займется компания «ГарантСтрой» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сосьве (Свердловская область), где произошел крупный пожар и сгорело больше сотни домов, приступили к строительству многоквартирного дома для погорельцев. Возведением дома занимается компания «ГарантСтрой», рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«[Строительством занимается] „ГарантСтрой“. Я привыкла к тому, что проекты таких домов делаются годами, экспертизы делаются годами. Здесь все красиво: буквой Г выстроенный 60-квартирный дом. Поэтому строителям спасибо, что проявили такую оперативность», — рассказала Мерзлякова на пресс-конференции в «Интерфакс».

Новый дом на 60 квартир появится на месте аварийных и уже отселенных зданий по адресу Фадеева, 93 и Митина, 144а. Строители уже начали разработку котлована, добавляют в департаменте информационной политики Свердловской области. Участок под стройку огородили, на площадке работают два экскаватора, пять самосвалов и один автокран — ведется разбивка земельного участка. Площадку подключили к восстановленной электросетевой инфраструктуре Сосьвы.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. Вся актуальная информация о пожаре в Сосьве — в сюжете URA.RU.

Дом построят на участке, где стоят аварийные, но уже отселенные дома по адресам Фадеева, 93 и Митина 144а Фото: департамент информационной политики Свердловской области