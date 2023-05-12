Политолог назвал фейком заявление Киева о сбитой ракете «Кинжал»

Политолог Кошкин: у ЗРК Patriot нет возможностей для поражения ракеты «Кинжал»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, ВСУ, stock
ЗРК Patriot не имеет никаких шансов в противостоянии с «Кинжалом», заявил Андрей Кошкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления украинских властей о том, что ЗРК Patriot сбил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» являются фейком, так как американские ЗРК не в состоянии реально противостоять данной ракете. С таким заявлением выступил политолог Андрей Кошкин.

«Догнать ракету „Кинжал“, которая отличается возможностью маневрирования и высокой скоростью, ЗРК Patriot не в состоянии», — передает слова Кошкина Пятый канал. Он добавил, что соответствующие фейковые заявления призваны поднять ложную информационную волну о возможностях Украины сбивать российские гиперзвуковые ракеты с помощью базового американского вооружения.

Ранее в Минобороны также подтвердили информацию о том, что высокая скорость «Кинжала» не оставляет никаких шансов для ЗРК Patriiot. Военный эксперт Юрия Кнутов назвал сообщения американских властей о поражении ракеты «Кинжал» попыткой пиара собственного вооружения, передает «Утро.ру».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления украинских властей о том, что ЗРК Patriot сбил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» являются фейком, так как американские ЗРК не в состоянии реально противостоять данной ракете. С таким заявлением выступил политолог Андрей Кошкин. «Догнать ракету „Кинжал“, которая отличается возможностью маневрирования и высокой скоростью, ЗРК Patriot не в состоянии», — передает слова Кошкина Пятый канал. Он добавил, что соответствующие фейковые заявления призваны поднять ложную информационную волну о возможностях Украины сбивать российские гиперзвуковые ракеты с помощью базового американского вооружения. Ранее в Минобороны также подтвердили информацию о том, что высокая скорость «Кинжала» не оставляет никаких шансов для ЗРК Patriiot. Военный эксперт Юрия Кнутов назвал сообщения американских властей о поражении ракеты «Кинжал» попыткой пиара собственного вооружения, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...