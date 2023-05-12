Политолог назвал фейком заявление Киева о сбитой ракете «Кинжал»

Заявления украинских властей о том, что ЗРК Patriot сбил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» являются фейком, так как американские ЗРК не в состоянии реально противостоять данной ракете. С таким заявлением выступил политолог Андрей Кошкин.
«Догнать ракету „Кинжал“, которая отличается возможностью маневрирования и высокой скоростью, ЗРК Patriot не в состоянии», — передает слова Кошкина Пятый канал. Он добавил, что соответствующие фейковые заявления призваны поднять ложную информационную волну о возможностях Украины сбивать российские гиперзвуковые ракеты с помощью базового американского вооружения.
Ранее в Минобороны также подтвердили информацию о том, что высокая скорость «Кинжала» не оставляет никаких шансов для ЗРК Patriiot. Военный эксперт Юрия Кнутов назвал сообщения американских властей о поражении ракеты «Кинжал» попыткой пиара собственного вооружения, передает «Утро.ру».
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