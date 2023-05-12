Курганский губернатор обратился к семьям погибших в пожарах

12 мая 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Шумков выразил соболезнования родственникам погибших в пожарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков принес соболезнования семьям погибших в масштабных пожарах и пообещал всем оказать поддержку. Об этом сообщается telegram-канале главы региона. «Земляки. Вы знаете, что в результате ЧС 27 апреля и 7 мая в Курганской области есть не только пострадавшие, но и погибшие. Выражаю соболезнования всем, кто потерял в пожарах родных и близких. Никого не бросим, всем окажем поддержку. Это наши люди. Это наше общее горе», — написал Шумков. Также глава региона обратился к землякам с просьбой ничего не жечь и не давать это делать другим. Кроме того, Шумков попросил курганцев вступать в патрули и сообщать о нарушителях в полицию. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в рамках масштабных пожаров уничтожено более 500 жилых домов и порядка пяти тысяч строений. По данным на 12 мая, в огне погибли свыше 20 человек. Больше всего в регионе пострадали микрорайон Смолино в Кургане и село Юлдус в Шадринском округе.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принес соболезнования семьям погибших в масштабных пожарах и пообещал всем оказать поддержку. Об этом сообщается telegram-канале главы региона. «Земляки. Вы знаете, что в результате ЧС 27 апреля и 7 мая в Курганской области есть не только пострадавшие, но и погибшие. Выражаю соболезнования всем, кто потерял в пожарах родных и близких. Никого не бросим, всем окажем поддержку. Это наши люди. Это наше общее горе», — написал Шумков. Также глава региона обратился к землякам с просьбой ничего не жечь и не давать это делать другим. Кроме того, Шумков попросил курганцев вступать в патрули и сообщать о нарушителях в полицию. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в рамках масштабных пожаров уничтожено более 500 жилых домов и порядка пяти тысяч строений. По данным на 12 мая, в огне погибли свыше 20 человек. Больше всего в регионе пострадали микрорайон Смолино в Кургане и село Юлдус в Шадринском округе.