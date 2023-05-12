Политолог рассказал о мобилизации украинских беженцев из Европы в ряды ВСУ

Политолог Самонкин: украинских беженцев из Европы принудительно мобилизуют в ВСУ
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украинские беженцы могут спастись от мобилизации в России, заявил Юрий Самонкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти предпринимают попытки поимки украинских беженцев в Европе и их последующей принудительной мобилизации в ряды ВСУ. Об этом рассказал политолог Юрий Самонкин.

«Киевские власти применяют уловки, чтобы определять тех самых украинских беженцев в Европе и принудительно отправлять их в ВСУ любыми путями», — передает слова Самонкина телеканал 360. Он подчеркнул, что для избежания такой судьбы украинским беженцам необходимо переезжать в Россию, так как здесь они будут иметь полную правовую защищенность и гуманитарную защиту.

Ранее стало известно о нарастании в Европе риска появления неонацистского террора из-за приезда неонацистов с Украины. Власти Польши, в свою очередь, приняли решение ужесточить условия нахождения украинских беженцев в стране. По новым правилам беженцы с Украины будут обязаны покрывать часть своих расходов самостоятельно, передает РАПСИ.

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Украинские власти предпринимают попытки поимки украинских беженцев в Европе и их последующей принудительной мобилизации в ряды ВСУ. Об этом рассказал политолог Юрий Самонкин. «Киевские власти применяют уловки, чтобы определять тех самых украинских беженцев в Европе и принудительно отправлять их в ВСУ любыми путями», — передает слова Самонкина телеканал 360. Он подчеркнул, что для избежания такой судьбы украинским беженцам необходимо переезжать в Россию, так как здесь они будут иметь полную правовую защищенность и гуманитарную защиту. Ранее стало известно о нарастании в Европе риска появления неонацистского террора из-за приезда неонацистов с Украины. Власти Польши, в свою очередь, приняли решение ужесточить условия нахождения украинских беженцев в стране. По новым правилам беженцы с Украины будут обязаны покрывать часть своих расходов самостоятельно, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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