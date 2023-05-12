Политолог рассказал о мобилизации украинских беженцев из Европы в ряды ВСУ Политолог Самонкин: украинских беженцев из Европы принудительно мобилизуют в ВСУ 12 мая 2023 в 20:46 Размер текста - 17 + Украинские беженцы могут спастись от мобилизации в России, заявил Юрий Самонкин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти предпринимают попытки поимки украинских беженцев в Европе и их последующей принудительной мобилизации в ряды ВСУ. Об этом рассказал политолог Юрий Самонкин. «Киевские власти применяют уловки, чтобы определять тех самых украинских беженцев в Европе и принудительно отправлять их в ВСУ любыми путями», — передает слова Самонкина телеканал 360. Он подчеркнул, что для избежания такой судьбы украинским беженцам необходимо переезжать в Россию, так как здесь они будут иметь полную правовую защищенность и гуманитарную защиту. Ранее стало известно о нарастании в Европе риска появления неонацистского террора из-за приезда неонацистов с Украины. Власти Польши, в свою очередь, приняли решение ужесточить условия нахождения украинских беженцев в стране. По новым правилам беженцы с Украины будут обязаны покрывать часть своих расходов самостоятельно, передает РАПСИ. Украинские власти предпринимают попытки поимки украинских беженцев в Европе и их последующей принудительной мобилизации в ряды ВСУ. Об этом рассказал политолог Юрий Самонкин. «Киевские власти применяют уловки, чтобы определять тех самых украинских беженцев в Европе и принудительно отправлять их в ВСУ любыми путями», — передает слова Самонкина телеканал 360. Он подчеркнул, что для избежания такой судьбы украинским беженцам необходимо переезжать в Россию, так как здесь они будут иметь полную правовую защищенность и гуманитарную защиту. Ранее стало известно о нарастании в Европе риска появления неонацистского террора из-за приезда неонацистов с Украины. Власти Польши, в свою очередь, приняли решение ужесточить условия нахождения украинских беженцев в стране. По новым правилам беженцы с Украины будут обязаны покрывать часть своих расходов самостоятельно, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям