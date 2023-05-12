Капитан первого ранга Дандыкин предрек тысячные потери ВСУ каждый день наступления

13 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украина лишилась роты танков, сказал Василий Дандыкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки наступления ВСУ могут привести к увеличению их потерь, вплоть до бригады в день. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Согласно данным Минобороны, противник за последние две недели понес самые большие потери. За вчерашний день, когда началось прощупывание обороны, особенно на донецком направлении, это в районе Артемовска и Соледара, около 1000 убитыми и ранеными, 10 танков, а это много. Это целая рота. Ситуация напряженная. Бои, я думаю, будут продолжаться. Суточные потери могут возрасти. Вполне вероятно, что достигнут бригадного состава (от 1000 до 5000 человек — прим. URA.RU.)», — сказал Василий Дандыкин. По его словам, уже сейчас заметно, что украинская сторона стала терять значительно больше бойцов. «Это может быть или прелюдия контрнаступления, или попытки показать, что это и есть контрнаступление, о котором они говорили. Такие потери говорят о том, что противник атаковал и не раз, попробовал просочиться. ВСУ проявляют активность на таких направлениях, как Угледар, Запорожье и Сватово-Кременная. Везде среднесуточные потери выросли. Я думаю, бои могут быть еще более ожесточенного характера, потому что еще не вошла туда НАТОвская бронетехника: Leopard, Bradley. Сейчас самая главная задача — удержать позиции и нанести противнику неприемлемые потери, как заявил сам [президент Украины Владимир] Зеленский», — заключил эксперт. По данным европейской разведки, Украина потеряла 13 тысяч бойцов личного состава убитыми и 35 тысяч раненными с начала спецоперации. В Минобороны РФ же заявляли, что реальные потери ВСУ за апрель составили более 15 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытки наступления ВСУ могут привести к увеличению их потерь, вплоть до бригады в день. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Согласно данным Минобороны, противник за последние две недели понес самые большие потери. За вчерашний день, когда началось прощупывание обороны, особенно на донецком направлении, это в районе Артемовска и Соледара, около 1000 убитыми и ранеными, 10 танков, а это много. Это целая рота. Ситуация напряженная. Бои, я думаю, будут продолжаться. Суточные потери могут возрасти. Вполне вероятно, что достигнут бригадного состава (от 1000 до 5000 человек — прим. URA.RU.)», — сказал Василий Дандыкин. По его словам, уже сейчас заметно, что украинская сторона стала терять значительно больше бойцов. «Это может быть или прелюдия контрнаступления, или попытки показать, что это и есть контрнаступление, о котором они говорили. Такие потери говорят о том, что противник атаковал и не раз, попробовал просочиться. ВСУ проявляют активность на таких направлениях, как Угледар, Запорожье и Сватово-Кременная. Везде среднесуточные потери выросли. Я думаю, бои могут быть еще более ожесточенного характера, потому что еще не вошла туда НАТОвская бронетехника: Leopard, Bradley. Сейчас самая главная задача — удержать позиции и нанести противнику неприемлемые потери, как заявил сам [президент Украины Владимир] Зеленский», — заключил эксперт. По данным европейской разведки, Украина потеряла 13 тысяч бойцов личного состава убитыми и 35 тысяч раненными с начала спецоперации. В Минобороны РФ же заявляли, что реальные потери ВСУ за апрель составили более 15 тысяч человек.