Залужный рассказал об отношениях с Герасимовым и призвал украинцев уважать его

13 мая 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Залужный заявил, что ему интересна точка зрения Герасимова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов является для ВСУ сильным, непредсказуемым врагом и должен быть уважаем украинцами. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, отметив, что ему интересна точка зрения Герасимова и статьи на военную тему. «Герасимов — непредсказуемым и сильный враг, которого украинские военные должны уважать. Сейчас он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного», — сказал он в интервью в рамках документального фильма, опубликованного в YouTube. Валерий Герасимов назначен новым главнокомандующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ в январе 2023 года. Эксперты полагали, что это назначение повлечет за собой массированную атаку российских войск, так как Герасимов являлся сторонником такой тактики. Global Research сообщало, что деятельность Валерия Герасимова в итоге приведет к уничтожению Украины.

Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов является для ВСУ сильным, непредсказуемым врагом и должен быть уважаем украинцами. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, отметив, что ему интересна точка зрения Герасимова и статьи на военную тему. «Герасимов — непредсказуемым и сильный враг, которого украинские военные должны уважать. Сейчас он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного», — сказал он в интервью в рамках документального фильма, опубликованного в YouTube. Валерий Герасимов назначен новым главнокомандующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ в январе 2023 года. Эксперты полагали, что это назначение повлечет за собой массированную атаку российских войск, так как Герасимов являлся сторонником такой тактики. Global Research сообщало, что деятельность Валерия Герасимова в итоге приведет к уничтожению Украины.