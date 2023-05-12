Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов является для ВСУ сильным, непредсказуемым врагом и должен быть уважаем украинцами. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, отметив, что ему интересна точка зрения Герасимова и статьи на военную тему.
«Герасимов — непредсказуемым и сильный враг, которого украинские военные должны уважать. Сейчас он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного», — сказал он в интервью в рамках документального фильма, опубликованного в YouTube.
Валерий Герасимов назначен новым главнокомандующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ в январе 2023 года. Эксперты полагали, что это назначение повлечет за собой массированную атаку российских войск, так как Герасимов являлся сторонником такой тактики. Global Research сообщало, что деятельность Валерия Герасимова в итоге приведет к уничтожению Украины.
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