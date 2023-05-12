12 мая 2023

Залужный рассказал об отношениях с Герасимовым и призвал украинцев уважать его

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, герасимов валерий
Залужный заявил, что ему интересна точка зрения Герасимова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов является для ВСУ сильным, непредсказуемым врагом и должен быть уважаем украинцами. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, отметив, что ему интересна точка зрения Герасимова и статьи на военную тему.

«Герасимов — непредсказуемым и сильный враг, которого украинские военные должны уважать. Сейчас он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного», — сказал он в интервью в рамках документального фильма, опубликованного в YouTube.

Валерий Герасимов назначен новым главнокомандующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ в январе 2023 года. Эксперты полагали, что это назначение повлечет за собой массированную атаку российских войск, так как Герасимов являлся сторонником такой тактики. Global Research сообщало, что деятельность Валерия Герасимова в итоге приведет к уничтожению Украины.

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Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов является для ВСУ сильным, непредсказуемым врагом и должен быть уважаем украинцами. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, отметив, что ему интересна точка зрения Герасимова и статьи на военную тему. «Герасимов — непредсказуемым и сильный враг, которого украинские военные должны уважать. Сейчас он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного», — сказал он в интервью в рамках документального фильма, опубликованного в YouTube. Валерий Герасимов назначен новым главнокомандующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ в январе 2023 года. Эксперты полагали, что это назначение повлечет за собой массированную атаку российских войск, так как Герасимов являлся сторонником такой тактики. Global Research сообщало, что деятельность Валерия Герасимова в итоге приведет к уничтожению Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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