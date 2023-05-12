Money.it: в Италии рассказали, как дефолт в США повлияет на украинский конфликт

Money.it: дефолт в США способен привести к глобальной эскалации конфликта

13 мая 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Экономический кризис в следствии дефолта в США может привести к глобальной эскалации конфликта на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Антироссийские санкции и поддержка Украины негативно влияют на страны Запада. США к июню текущего года грозит дефолт и это может повлиять на поддержку Киева. С таким выводом выступают авторы итальянского СМИ Money.it. «США сталкиваются с рекордным госдолгом, в том числе из-за усилий, предпринятых для поддержки Украины. Если потолок госдолга не будет поднят в ближайшее время, риск катастрофического дефолта будет вполне реален. <…> Риск дефолта в США может повлиять на развитие конфликта [на Украине] сильнее, чем ракеты или танки», — приводят авторы материала слова министра финансов США Джанет Йеллен. По мнению итальянских журналистов, на Вашингтоне, и, соответственно, Украине, негативно сказываются усиление Китая и неработающие антироссийские санкции. Все это может привести к глобальной эскалации конфликта. Ранее в Белом доме подчеркнули, что США даже в условиях дефолта будут способны поддерживать Украину. Президент США Джо Байден подчеркнул, что дефолт станет разрушительным для экономики США. С такой позицией выступала и американский министр финансов, пишет «Национальная служба новостей». В Белом доме предполагают, что страна в ходе дефолта потеряет до восьми миллионов рабочих мест, сообщает Nation news.

Антироссийские санкции и поддержка Украины негативно влияют на страны Запада. США к июню текущего года грозит дефолт и это может повлиять на поддержку Киева. С таким выводом выступают авторы итальянского СМИ Money.it. «США сталкиваются с рекордным госдолгом, в том числе из-за усилий, предпринятых для поддержки Украины. Если потолок госдолга не будет поднят в ближайшее время, риск катастрофического дефолта будет вполне реален. <…> Риск дефолта в США может повлиять на развитие конфликта [на Украине] сильнее, чем ракеты или танки», — приводят авторы материала слова министра финансов США Джанет Йеллен. По мнению итальянских журналистов, на Вашингтоне, и, соответственно, Украине, негативно сказываются усиление Китая и неработающие антироссийские санкции. Все это может привести к глобальной эскалации конфликта. Ранее в Белом доме подчеркнули, что США даже в условиях дефолта будут способны поддерживать Украину. Президент США Джо Байден подчеркнул, что дефолт станет разрушительным для экономики США. С такой позицией выступала и американский министр финансов, пишет «Национальная служба новостей». В Белом доме предполагают, что страна в ходе дефолта потеряет до восьми миллионов рабочих мест, сообщает Nation news.