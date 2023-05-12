США пообещали поддерживать Украину даже после дефолта

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Сейчас США поддерживают Украину средствами от ассигнований Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что это касается только текущего финансового года.

«США даже в случае наступления дефолта сохранят возможность продолжать выделять помощь Украине до конца текущего финансового года», — заявил Кирби на брифинге. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что сейчас США поддерживают Украину средствами от ассигнований, выделенных конгрессом еще в 2022 году.

Ранее в Пентагоне сообщали, что объем военной помощи Киеву превысил 37,6 миллиардов долларов, пишет «Национальная служба новостей». В газете The New York Times писали, что средства на помощь Украине кончатся к сентябрю 2023 года.

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США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что это касается только текущего финансового года. «США даже в случае наступления дефолта сохранят возможность продолжать выделять помощь Украине до конца текущего финансового года», — заявил Кирби на брифинге. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что сейчас США поддерживают Украину средствами от ассигнований, выделенных конгрессом еще в 2022 году. Ранее в Пентагоне сообщали, что объем военной помощи Киеву превысил 37,6 миллиардов долларов, пишет «Национальная служба новостей». В газете The New York Times писали, что средства на помощь Украине кончатся к сентябрю 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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