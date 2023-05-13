В США оценили мощь российского танка Т-72

19FortyFive: российский танк Т-72 Б3 имеет усовершенствованную систему управления огнем и защиты

13 мая 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Усовершенствованный танк Т-72 имеет улучшенную защиту, подвижность и огневую поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский боевой танк Т-72 Б3 — танк третьего поколения, имеет усовершенствованную систему управления огнем и улучшенную подвижность. Такие характеристики военной технике дала обозреватель американского издания Майя Карлин. «Боевой российский танк оснащен усовершенствованной системой управления огнем, новым тепловизионным прицелом и улучшенными характеристиками подвижности. <…> Т-72Б3 может оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М5 и может вести огонь целым рядом боеприпасов, в том числе и фугасными», — написала автор материала Майя Карлин для 19FortyFive. Танк способен выстреливать противотанковыми ракетами, осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. По словам Карлин, последняя версия танка также имеет и усовершенствованную защиту «Реликт», обеспечивающую защиту танка от ряда снарядов — кумулятивных, бронебойных и ракетных. Ранее командир батальона, майор танковых войск с позывным «Татарин» в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал об особенностях танка Т-72. Он заявил, что в настоящий момент — это самый защищенный в мире воюющий танк. Танк Т-72Б3 способен выдержать прямой удар, передает телеканал 360. Также сообщалось, что Варшава передала Киеву 250 танков Т-72 в феврале 2023 года, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский боевой танк Т-72 Б3 — танк третьего поколения, имеет усовершенствованную систему управления огнем и улучшенную подвижность. Такие характеристики военной технике дала обозреватель американского издания Майя Карлин. «Боевой российский танк оснащен усовершенствованной системой управления огнем, новым тепловизионным прицелом и улучшенными характеристиками подвижности. <…> Т-72Б3 может оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М5 и может вести огонь целым рядом боеприпасов, в том числе и фугасными», — написала автор материала Майя Карлин для 19FortyFive. Танк способен выстреливать противотанковыми ракетами, осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. По словам Карлин, последняя версия танка также имеет и усовершенствованную защиту «Реликт», обеспечивающую защиту танка от ряда снарядов — кумулятивных, бронебойных и ракетных. Ранее командир батальона, майор танковых войск с позывным «Татарин» в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал об особенностях танка Т-72. Он заявил, что в настоящий момент — это самый защищенный в мире воюющий танк. Танк Т-72Б3 способен выдержать прямой удар, передает телеканал 360. Также сообщалось, что Варшава передала Киеву 250 танков Т-72 в феврале 2023 года, пишет «Национальная служба новостей».