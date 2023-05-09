09 мая 2023

Свердловские власти строго накажут поджигателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча весны на мысе Стрелка. Пермь, отдых на природе, выживание в лесу, руки у костра
Поджигателям в Свердловской области грозит до восьми лет лишения свободны Фото:
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Пожары в Свердловской области

За уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет до 60 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 110 тысяч рублей. Если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога, то наказанием станет штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области ввели режим ЧС из-за бушующих пожаров. На севере региона огонь частично уничтожил Сосьву. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.

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За уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет до 60 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 110 тысяч рублей. Если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога, то наказанием станет штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области ввели режим ЧС из-за бушующих пожаров. На севере региона огонь частично уничтожил Сосьву. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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