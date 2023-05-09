Свердловские власти строго накажут поджигателей

10 мая 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Поджигателям в Свердловской области грозит до восьми лет лишения свободны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области За уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет до 60 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 110 тысяч рублей. Если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога, то наказанием станет штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области ввели режим ЧС из-за бушующих пожаров. На севере региона огонь частично уничтожил Сосьву. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.

За уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет до 60 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 110 тысяч рублей. Если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога, то наказанием станет штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области ввели режим ЧС из-за бушующих пожаров. На севере региона огонь частично уничтожил Сосьву. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.