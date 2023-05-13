Helsingin Sanomat: финнов перестали пускать на шопинг в Россию

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Открытие магазина H&M в Гринвиче. Екатеринбург, покупатели, покупки, вещи, шоппинг, h&m
Финнам запретили шопинг в РФ, пишет Helsingin Sanomat Фото:

Российские пограничники на границе с Финляндией аннулируют визы на посещение страны для финнов. В Россию не пускали иностранцев, которые направлялись в сторону Выборга (город в РФ) за покупками. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«Российские пограничники с 11 мая аннулируют визы у финских пограничников и возвращают их с границы в Финляндию. <…> Отмена и аннулирование виз произошли, прежде всего, на пограничной станции Ваалимаа, а также в Нуйямаа. <…> Те, кого обычно переводят, выезжали в Россию на дозаправку или в магазин», — пишут авторы издания. Они уточняют, что подобных случаев за несколько дней набралось около десятка. Также авторы пишут, что российские пограничники вынуждают финнов подписывать документы о том, что тем запрещен въезд в Россию. Если указ будет нарушен, то их будет ждать уголовная ответственность.

Обновлено 15:03: URA.RU направило запрос в пограничное управление по Ленинградской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Власти Финляндии строят заграждение на границе с Россией. На этот проект было запрошено 6 миллионов евро. В интернете не оценили данную инициативу. Забор начали возводить неподалеку от Иматры (город в Финляндии), передает Nation news. Страны Запада начали выражать антироссийскую политику после начала спецоперации РФ на Украине.

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Российские пограничники на границе с Финляндией аннулируют визы на посещение страны для финнов. В Россию не пускали иностранцев, которые направлялись в сторону Выборга (город в РФ) за покупками. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat. «Российские пограничники с 11 мая аннулируют визы у финских пограничников и возвращают их с границы в Финляндию. <…> Отмена и аннулирование виз произошли, прежде всего, на пограничной станции Ваалимаа, а также в Нуйямаа. <…> Те, кого обычно переводят, выезжали в Россию на дозаправку или в магазин», — пишут авторы издания. Они уточняют, что подобных случаев за несколько дней набралось около десятка. Также авторы пишут, что российские пограничники вынуждают финнов подписывать документы о том, что тем запрещен въезд в Россию. Если указ будет нарушен, то их будет ждать уголовная ответственность. Обновлено 15:03: URA.RU направило запрос в пограничное управление по Ленинградской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Власти Финляндии строят заграждение на границе с Россией. На этот проект было запрошено 6 миллионов евро. В интернете не оценили данную инициативу. Забор начали возводить неподалеку от Иматры (город в Финляндии), передает Nation news. Страны Запада начали выражать антироссийскую политику после начала спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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