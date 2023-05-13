В экстренных службах назвали причину падения вертолета в Брянской области

В сообщении экстренных служб говорится, что вертолет упал из-за пожара двигателя
По предварительным данным, вертолет загорелся и разбился в Брянской области из-за возгорания двигателя. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — пишет агентство. Сейчас устанавливается принадлежность самолета и выясняется информация о пострадавших.
Вертолет рухнул рядом с жилым домом. Перед падением был слышан хлопок, сообщал telegram-канал Shot.
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