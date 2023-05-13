В экстренных службах назвали причину падения вертолета в Брянской области

ТАСС: вертолет в Клинцах Брянской области упал из-за пожара двигателя
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Гражданская авиация. Пермь, ми 8, вертолет в небе
В сообщении экстренных служб говорится, что вертолет упал из-за пожара двигателя Фото:

По предварительным данным, вертолет загорелся и разбился в Брянской области из-за возгорания двигателя. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — пишет агентство. Сейчас устанавливается принадлежность самолета и выясняется информация о пострадавших.

Вертолет рухнул рядом с жилым домом. Перед падением был слышан хлопок, сообщал telegram-канал Shot.

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По предварительным данным, вертолет загорелся и разбился в Брянской области из-за возгорания двигателя. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — пишет агентство. Сейчас устанавливается принадлежность самолета и выясняется информация о пострадавших. Вертолет рухнул рядом с жилым домом. Перед падением был слышан хлопок, сообщал telegram-канал Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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