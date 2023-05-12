Михалков призвал закрыть Ельцин Центр

13 мая 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Никита Михалков призвал закрыть Ельцин Центр Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность екатеринбургского музея, посвященного первому президенту России Борису Ельцину, Ельцин Центр и призвал закрыть его. Такое заявление Михалков сделал во время выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме. «Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят в Ельцин Центр, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны. Где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», — заявил Никита Михалков. Такое мнение режиссер высказал во время обсуждения деятельности музея на XI Петербургском международном юридическом форуме. По словам Михалкова, Ельцин Центр должен перепрофилировать свою деятельность и показать современную историю «по-честному». «Где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело, к чему это может привести», — добавил Никита Михалков. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2022 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» Ельцин Центр, а на его месте открыть базу патриотической подготовки. Также агентство рассказывало, что телеведущий Владимир Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении специальной военной операции на Украине. Также в июне 2022 года Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Режиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность екатеринбургского музея, посвященного первому президенту России Борису Ельцину, Ельцин Центр и призвал закрыть его. Такое заявление Михалков сделал во время выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме. «Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят в Ельцин Центр, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны. Где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», — заявил Никита Михалков. Такое мнение режиссер высказал во время обсуждения деятельности музея на XI Петербургском международном юридическом форуме. По словам Михалкова, Ельцин Центр должен перепрофилировать свою деятельность и показать современную историю «по-честному». «Где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело, к чему это может привести», — добавил Никита Михалков. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2022 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» Ельцин Центр, а на его месте открыть базу патриотической подготовки. Также агентство рассказывало, что телеведущий Владимир Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении специальной военной операции на Украине. Также в июне 2022 года Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом.