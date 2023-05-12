Михалков призвал закрыть Ельцин Центр

Режиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность екатеринбургского музея, посвященного первому президенту России Борису Ельцину, Ельцин Центр и призвал закрыть его. Такое заявление Михалков сделал во время выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме.
«Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят в Ельцин Центр, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны. Где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», — заявил Никита Михалков. Такое мнение режиссер высказал во время обсуждения деятельности музея на XI Петербургском международном юридическом форуме.
По словам Михалкова, Ельцин Центр должен перепрофилировать свою деятельность и показать современную историю «по-честному». «Где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело, к чему это может привести», — добавил Никита Михалков.
Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2022 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» Ельцин Центр, а на его месте открыть базу патриотической подготовки. Также агентство рассказывало, что телеведущий Владимир Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении специальной военной операции на Украине. Также в июне 2022 года Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом.
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