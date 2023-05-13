Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной

14 мая 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что о полномасштабном контрнаступлении ВСУ в направлении Кременной «речи быть не может» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о том, что якобы «укронатовские формирования» прорвали линию обороны по направлению Кременная, не является действительной. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Командир одного из подразделений спецназа „Ахмат“ со звучным позывным „Иран“ опроверг выпущенную в тираж информацию о том, что якобы укронатовские формирования прорвали линию обороны по направлению Кременная», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, о полномасштабном контрнаступлении ВСУ в направлении Кременной «речи быть не может». Ранее Минобороны опровергло успешное наступление ВСУ на различных участках линии боевого соприкосновения. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали наступление на артемовском направлении. По его словам, противники прорвались в сторону Берховки и Ягодного.

Информация о том, что якобы «укронатовские формирования» прорвали линию обороны по направлению Кременная, не является действительной. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Командир одного из подразделений спецназа „Ахмат“ со звучным позывным „Иран“ опроверг выпущенную в тираж информацию о том, что якобы укронатовские формирования прорвали линию обороны по направлению Кременная», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, о полномасштабном контрнаступлении ВСУ в направлении Кременной «речи быть не может». Ранее Минобороны опровергло успешное наступление ВСУ на различных участках линии боевого соприкосновения. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали наступление на артемовском направлении. По его словам, противники прорвались в сторону Берховки и Ягодного.