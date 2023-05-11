Минобороны опровергло успешное наступление ВСУ

Министерство обороны России опровергло информацию об успешном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). По информации ведомства, общая обстановка находится под контролем.
«Информация о „прорывах обороны“ на различных участках линии боевого соприкосновения, распространенная отдельными telegram-каналами, не соответствует действительности. Общая обстановка в зоне проведения СВО находится под контролем», — сообщает ведомство в официальном
По информации Минобороны РФ, на Купянском направлении были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника. На Красно-Лиманском направлении войска «Центр» отразили две атаки ротных тактических групп противника в районе города Кременная и села Червоная Диброва. Также, как сообщает ведомство, действия ВСУ были пресечены на Донецком направлении, а штурмовые отряды продолжают освобождать Артемовск. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск проводят активные действия по блокированию Авдеевки и владению Марьинки. В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в адаптации населенного пункта Малоильиновка, дополняют в МО.
Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении. По его словам, противники прорвались в сторону Берховки и Ягодного. Военкор РИА Новости Андрей Коц подтвердил начало наступательной операции в направлении Бахмута. Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков опроверг информацию о начале существенного контрнаступления Украины. По его мнению, ВСУ пытаются разжать кольцо, стянутое представителями ЧВК «Вагнер».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!