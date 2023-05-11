Минобороны опровергло успешное наступление ВСУ

12 мая 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Минобороны: российскими войсками были пресечены действия ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России опровергло информацию об успешном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). По информации ведомства, общая обстановка находится под контролем. «Информация о „прорывах обороны“ на различных участках линии боевого соприкосновения, распространенная отдельными telegram-каналами, не соответствует действительности. Общая обстановка в зоне проведения СВО находится под контролем», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале . По информации Минобороны РФ, на Купянском направлении были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника. На Красно-Лиманском направлении войска «Центр» отразили две атаки ротных тактических групп противника в районе города Кременная и села Червоная Диброва. Также, как сообщает ведомство, действия ВСУ были пресечены на Донецком направлении, а штурмовые отряды продолжают освобождать Артемовск. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск проводят активные действия по блокированию Авдеевки и владению Марьинки. В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в адаптации населенного пункта Малоильиновка, дополняют в МО. Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении. По его словам, противники прорвались в сторону Берховки и Ягодного. Военкор РИА Новости Андрей Коц подтвердил начало наступательной операции в направлении Бахмута. Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков опроверг информацию о начале существенного контрнаступления Украины. По его мнению, ВСУ пытаются разжать кольцо, стянутое представителями ЧВК «Вагнер». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство обороны России опровергло информацию об успешном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). По информации ведомства, общая обстановка находится под контролем. «Информация о „прорывах обороны“ на различных участках линии боевого соприкосновения, распространенная отдельными telegram-каналами, не соответствует действительности. Общая обстановка в зоне проведения СВО находится под контролем», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. По информации Минобороны РФ, на Купянском направлении были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника. На Красно-Лиманском направлении войска «Центр» отразили две атаки ротных тактических групп противника в районе города Кременная и села Червоная Диброва. Также, как сообщает ведомство, действия ВСУ были пресечены на Донецком направлении, а штурмовые отряды продолжают освобождать Артемовск. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск проводят активные действия по блокированию Авдеевки и владению Марьинки. В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в адаптации населенного пункта Малоильиновка, дополняют в МО. Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении. По его словам, противники прорвались в сторону Берховки и Ягодного. Военкор РИА Новости Андрей Коц подтвердил начало наступательной операции в направлении Бахмута. Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков опроверг информацию о начале существенного контрнаступления Украины. По его мнению, ВСУ пытаются разжать кольцо, стянутое представителями ЧВК «Вагнер».