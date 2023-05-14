Shot: ВСУ атаковали нефтебазу в Брянской области

В Брянской области вновь была атакована нефтебаза Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали нефтяную базу в Брянской области (город Клинцы). Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«ВСУ атаковали нефтяную базу Брянскнефтепродукта в Клинцах в Брянской области», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свой источник. По предварительной информации, два снаряда были сброшены с украинских беспилотников. Пострадавших нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Украинские силы неоднократно атаковали Брянскую область. 11 мая была атакована нефтебаза, принадлежащая Роснефти. Об атаке по нефтебазе также сообщалось 30 апреля.