Shot: ВСУ атаковали нефтебазу в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали нефтяную базу в Брянской области (город Клинцы). Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ атаковали нефтяную базу Брянскнефтепродукта в Клинцах в Брянской области», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свой источник. По предварительной информации, два снаряда были сброшены с украинских беспилотников. Пострадавших нет.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Украинские силы неоднократно атаковали Брянскую область. 11 мая была атакована нефтебаза, принадлежащая Роснефти. Об атаке по нефтебазе также сообщалось 30 апреля.
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