Shot: ВСУ атаковали нефтебазу в Брянской области

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, истребители
В Брянской области вновь была атакована нефтебаза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали нефтяную базу в Брянской области (город Клинцы). Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«ВСУ атаковали нефтяную базу Брянскнефтепродукта в Клинцах в Брянской области», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свой источник. По предварительной информации, два снаряда были сброшены с украинских беспилотников. Пострадавших нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Украинские силы неоднократно атаковали Брянскую область. 11 мая была атакована нефтебаза, принадлежащая Роснефти. Об атаке по нефтебазе также сообщалось 30 апреля.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали нефтяную базу в Брянской области (город Клинцы). Об этом сообщает telegram-канал Shot. «ВСУ атаковали нефтяную базу Брянскнефтепродукта в Клинцах в Брянской области», — отмечают авторы канала, ссылаясь на свой источник. По предварительной информации, два снаряда были сброшены с украинских беспилотников. Пострадавших нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Украинские силы неоднократно атаковали Брянскую область. 11 мая была атакована нефтебаза, принадлежащая Роснефти. Об атаке по нефтебазе также сообщалось 30 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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