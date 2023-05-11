Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на нефтебазу «Роснефти»

11 мая 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

В результате атаки на нефтебазу никто не пострадал Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Брянской области украинский беспилотник атаковал нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате атаки были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО „Брянскнефтепродукт“ ПАО НК „Роснефть“. <…> В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов», — написал Александр Богомаз у себя в telegram-канале . Губернатор также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее Богомаз сообщил об обстреле беспилотником административного здания в Стародубе. Глава региона также сказал, что пострадавших не было.

В Брянской области украинский беспилотник атаковал нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате атаки были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО „Брянскнефтепродукт“ ПАО НК „Роснефть“. <…> В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов», — написал Александр Богомаз у себя в telegram-канале. Губернатор также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее Богомаз сообщил об обстреле беспилотником административного здания в Стародубе. Глава региона также сказал, что пострадавших не было.