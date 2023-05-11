Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на нефтебазу «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяные месторождения, архив. Пермь, нефть, месторождение, нефтебаза
В результате атаки на нефтебазу никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области украинский беспилотник атаковал нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате атаки были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО „Брянскнефтепродукт“ ПАО НК „Роснефть“. <…> В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов», — написал Александр Богомаз у себя в telegram-канале.

Губернатор также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле беспилотником административного здания в Стародубе. Глава региона также сказал, что пострадавших не было.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области украинский беспилотник атаковал нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате атаки были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО „Брянскнефтепродукт“ ПАО НК „Роснефть“. <…> В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов», — написал Александр Богомаз у себя в telegram-канале. Губернатор также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее Богомаз сообщил об обстреле беспилотником административного здания в Стародубе. Глава региона также сказал, что пострадавших не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...