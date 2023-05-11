Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на нефтебазу «Роснефти»

В Брянской области украинский беспилотник атаковал нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате атаки были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО „Брянскнефтепродукт“ ПАО НК „Роснефть“. <…> В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов», — написал Александр Богомаз у себя в
Губернатор также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Богомаз сообщил об обстреле беспилотником административного здания в Стародубе. Глава региона также сказал, что пострадавших не было.
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