В Свердловской области в воздухе нашли опасные вещества

В Екатеринбурге и Березовском городском округе выявили превышение нормы взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5. Об этом сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.
«В Екатеринбурге выявлено превышение среднесуточной допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5 в пробах, отобранных на улице Опалихинской, Высоцкого, Мичурина и Родонитовой. В Березовском ГО превышение нормы выявлено в поселке Молодежный и Ключевск», — пишет ведомство на официальном сайте. Отмечается, что в других точках области загрязнений в воздухе нет.
Ранее специалисты Роспотребнадзора провели исследования воздуха на улицах Екатеринбурга. Так, превышение ПДК выявлено на улице Высоцкого, Кузнецова, Опалихинской и Родонитовой. Воздух в Екатеринбурге загрязнен из-за пожаров в Свердловской области.
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