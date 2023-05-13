В Свердловской области в воздухе нашли опасные вещества

14 мая 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Воздух на улицах Екатеринбурга и поселка Молодежный загрязнен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Екатеринбурге и Березовском городском округе выявили превышение нормы взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5. Об этом сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. «В Екатеринбурге выявлено превышение среднесуточной допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5 в пробах, отобранных на улице Опалихинской, Высоцкого, Мичурина и Родонитовой. В Березовском ГО превышение нормы выявлено в поселке Молодежный и Ключевск», — пишет ведомство на официальном сайте. Отмечается, что в других точках области загрязнений в воздухе нет. Ранее специалисты Роспотребнадзора провели исследования воздуха на улицах Екатеринбурга. Так, превышение ПДК выявлено на улице Высоцкого, Кузнецова, Опалихинской и Родонитовой. Воздух в Екатеринбурге загрязнен из-за пожаров в Свердловской области.

В Екатеринбурге и Березовском городском округе выявили превышение нормы взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5. Об этом сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. «В Екатеринбурге выявлено превышение среднесуточной допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5 в пробах, отобранных на улице Опалихинской, Высоцкого, Мичурина и Родонитовой. В Березовском ГО превышение нормы выявлено в поселке Молодежный и Ключевск», — пишет ведомство на официальном сайте. Отмечается, что в других точках области загрязнений в воздухе нет. Ранее специалисты Роспотребнадзора провели исследования воздуха на улицах Екатеринбурга. Так, превышение ПДК выявлено на улице Высоцкого, Кузнецова, Опалихинской и Родонитовой. Воздух в Екатеринбурге загрязнен из-за пожаров в Свердловской области.