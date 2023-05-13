13 мая 2023

В Свердловской области в воздухе нашли опасные вещества

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Итоговая пресс-конференция Дениса Паслера. Екатеринбург, трубы дымят, смог, жк малевич
Воздух на улицах Екатеринбурга и поселка Молодежный загрязнен Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Екатеринбурге и Березовском городском округе выявили превышение нормы взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5. Об этом сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.

«В Екатеринбурге выявлено превышение среднесуточной допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5 в пробах, отобранных на улице Опалихинской, Высоцкого, Мичурина и Родонитовой. В Березовском ГО превышение нормы выявлено в поселке Молодежный и Ключевск», — пишет ведомство на официальном сайте. Отмечается, что в других точках области загрязнений в воздухе нет.

Ранее специалисты Роспотребнадзора провели исследования воздуха на улицах Екатеринбурга. Так, превышение ПДК выявлено на улице Высоцкого, Кузнецова, Опалихинской и Родонитовой. Воздух в Екатеринбурге загрязнен из-за пожаров в Свердловской области.

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В Екатеринбурге и Березовском городском округе выявили превышение нормы взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5. Об этом сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. «В Екатеринбурге выявлено превышение среднесуточной допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5 в пробах, отобранных на улице Опалихинской, Высоцкого, Мичурина и Родонитовой. В Березовском ГО превышение нормы выявлено в поселке Молодежный и Ключевск», — пишет ведомство на официальном сайте. Отмечается, что в других точках области загрязнений в воздухе нет. Ранее специалисты Роспотребнадзора провели исследования воздуха на улицах Екатеринбурга. Так, превышение ПДК выявлено на улице Высоцкого, Кузнецова, Опалихинской и Родонитовой. Воздух в Екатеринбурге загрязнен из-за пожаров в Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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