12 мая 2023

В Екатеринбурге обнаружено превышение вредных частиц в воздухе

© Служба новостей «URA.RU»
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Утренний смог. Екатеринбург, смог
Результаты исследования воздуха признаны неудовлетворительными Фото:
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Пожары в Свердловской области

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области провели исследование воздуха на улицах Екатеринбурга. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза.

«За прошедшие сутки зарегистрированы неудовлетворительные результаты исследований. Выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 в пробах, отобранных на улицах Опалихинской, Высоцкого, Кузнецова и Родонитовой. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза», — сообщили на портале управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности. Сократить воздействие вредных частиц на организм можно с помощью медицинской маски или респиратора.

Лесные пожары, действующие на территории Свердловской области, вызвали задымление и смог в нескольких городах региона. Ранее свердловское ГУ МЧС выпустило памятку по защите от смога, где рекомендовало закрывать окна, пить больше воды, употреблять в пищу фрукты и овощи.

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Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области провели исследование воздуха на улицах Екатеринбурга. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза. «За прошедшие сутки зарегистрированы неудовлетворительные результаты исследований. Выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 в пробах, отобранных на улицах Опалихинской, Высоцкого, Кузнецова и Родонитовой. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза», — сообщили на портале управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности. Сократить воздействие вредных частиц на организм можно с помощью медицинской маски или респиратора. Лесные пожары, действующие на территории Свердловской области, вызвали задымление и смог в нескольких городах региона. Ранее свердловское ГУ МЧС выпустило памятку по защите от смога, где рекомендовало закрывать окна, пить больше воды, употреблять в пищу фрукты и овощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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