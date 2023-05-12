В Екатеринбурге обнаружено превышение вредных частиц в воздухе

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области провели исследование воздуха на улицах Екатеринбурга. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза.
«За прошедшие сутки зарегистрированы неудовлетворительные результаты исследований. Выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 в пробах, отобранных на улицах Опалихинской, Высоцкого, Кузнецова и Родонитовой. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза», — сообщили на портале управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности. Сократить воздействие вредных частиц на организм можно с помощью медицинской маски или респиратора.
Лесные пожары, действующие на территории Свердловской области, вызвали задымление и смог в нескольких городах региона. Ранее свердловское ГУ МЧС выпустило памятку по защите от смога, где рекомендовало закрывать окна, пить больше воды, употреблять в пищу фрукты и овощи.
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