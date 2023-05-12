В Екатеринбурге обнаружено превышение вредных частиц в воздухе 13 мая 2023 в 19:49 Размер текста - 17 + Результаты исследования воздуха признаны неудовлетворительными Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области провели исследование воздуха на улицах Екатеринбурга. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза. «За прошедшие сутки зарегистрированы неудовлетворительные результаты исследований. Выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 в пробах, отобранных на улицах Опалихинской, Высоцкого, Кузнецова и Родонитовой. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза», — сообщили на портале управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности. Сократить воздействие вредных частиц на организм можно с помощью медицинской маски или респиратора. Лесные пожары, действующие на территории Свердловской области, вызвали задымление и смог в нескольких городах региона. Ранее свердловское ГУ МЧС выпустило памятку по защите от смога, где рекомендовало закрывать окна, пить больше воды, употреблять в пищу фрукты и овощи. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области провели исследование воздуха на улицах Екатеринбурга. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза. «За прошедшие сутки зарегистрированы неудовлетворительные результаты исследований. Выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 в пробах, отобранных на улицах Опалихинской, Высоцкого, Кузнецова и Родонитовой. В некоторых местах города содержание вредных веществ превышает норму более чем в два раза», — сообщили на портале управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности. Сократить воздействие вредных частиц на организм можно с помощью медицинской маски или респиратора. Лесные пожары, действующие на территории Свердловской области, вызвали задымление и смог в нескольких городах региона. Ранее свердловское ГУ МЧС выпустило памятку по защите от смога, где рекомендовало закрывать окна, пить больше воды, употреблять в пищу фрукты и овощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям