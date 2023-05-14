14 мая 2023

Президент Франции: безопасность ЕС зависит от отношений с Россией

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Европейская безопасность должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией, уверен Макрон Фото:

Европейская безопасность зависит не только от ситуации на Украине, но и должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание устойчивого баланса. Об этом в своем интервью заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого», — отметил в интервью газете L’Opinion в Париже Эммануэль Макрон.

Как отметил лидер Франции, задача Европы — помочь Украине в контрнаступлении, а также подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров, которые вскоре должны начаться. По его словам, Россия потерпела «геополитическое поражение» и впадает в зависимость от Китая, чем заставила сомневаться своих исторических союзников.

Ранее Советник Зеленского предложил Макрону отдать часть Франции. По мнению советник президента Украины Владимира Зеленского по национальной безопасности Алексей Данилов, президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от части Франции и передать Бордо другой стране.

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Европейская безопасность зависит не только от ситуации на Украине, но и должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание устойчивого баланса. Об этом в своем интервью заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого», — отметил в интервью газете L’Opinion в Париже Эммануэль Макрон. Как отметил лидер Франции, задача Европы — помочь Украине в контрнаступлении, а также подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров, которые вскоре должны начаться. По его словам, Россия потерпела «геополитическое поражение» и впадает в зависимость от Китая, чем заставила сомневаться своих исторических союзников. Ранее Советник Зеленского предложил Макрону отдать часть Франции. По мнению советник президента Украины Владимира Зеленского по национальной безопасности Алексей Данилов, президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от части Франции и передать Бордо другой стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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