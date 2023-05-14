14 мая 2023
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12 мая 2023

Двое тюменских подростков изнасиловали школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Адвокат семьи пытается добиться наказания для подростков Фото:

В Тюмени двое подростков изнасиловали знакомую 13-летнюю школьницу, после чего шантажировали ее и распространили видео в мессенджерах. Об инциденте, произошедшем в 2021 году, рассказала 72.ru мать девочки.

«Никита и Алена (имена изменены, — прим ред.) пошли погулять по району. Юноша сказал, что замерз, и предложил погреться в подъезде высотки. Поднявшись на последний этаж, Никита предложил ей разные виды близости, но девочка не соглашалась. Спуститься парень ей не позволил, вместо этого позвонил своему другу Егору. Вместе подростки окружили Алену в углу технического этажа так, что она упала на колени и плакала. Никита подошел к ней в упор, угрожал, что всем покажет ее голые фото, если она откажется его слушаться. Потом он и его друг надругались над ней», — сообщает издание версию произошедшего.

По их информации, они сняли процесс на видео и после этого продолжили шантажировать школьницу и в один момент распространили фото и видео среди знакомых. «С этого момента жизнь девочки изменилась. Ее начали дразнить, обзывать, преследовать и повсюду упрекать в постыдных кадрах», — указывает автор статьи. Через несколько месяцев о происшествии узнала мать девочки.

Как утверждается, подростки не признали свою вину и считают, что все было по обоюдному согласию. «Никаких угроз и шантажа не было. Видео из подъезда я потом переслал своему знакомому, а как ролик распространился дальше, не знаю», — написано в их версии событий.

По словам автора, другие девочки из гимназии позже признались, что Никита вымогал у них интимные фотосъемки, однако мать пострадавшей дополнила, что их родители не пошли с ней в полицию. Сейчас адвокат семьи школьницы считает, что подростки должны получить реальное наказание. «Преступники должны быть наказаны, никакого условного срока по этой статье быть не может. Это очень важно, чтобы подростки понимали, что за такие действия последует ответственность», — заявила адвокат семьи Любовь Сафаргалиева.

URA.RU отправило письменный запрос в СУ СК РФ по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Тюмени двое подростков изнасиловали знакомую 13-летнюю школьницу, после чего шантажировали ее и распространили видео в мессенджерах. Об инциденте, произошедшем в 2021 году, рассказала 72.ru мать девочки. «Никита и Алена (имена изменены, — прим ред.) пошли погулять по району. Юноша сказал, что замерз, и предложил погреться в подъезде высотки. Поднявшись на последний этаж, Никита предложил ей разные виды близости, но девочка не соглашалась. Спуститься парень ей не позволил, вместо этого позвонил своему другу Егору. Вместе подростки окружили Алену в углу технического этажа так, что она упала на колени и плакала. Никита подошел к ней в упор, угрожал, что всем покажет ее голые фото, если она откажется его слушаться. Потом он и его друг надругались над ней», — сообщает издание версию произошедшего. По их информации, они сняли процесс на видео и после этого продолжили шантажировать школьницу и в один момент распространили фото и видео среди знакомых. «С этого момента жизнь девочки изменилась. Ее начали дразнить, обзывать, преследовать и повсюду упрекать в постыдных кадрах», — указывает автор статьи. Через несколько месяцев о происшествии узнала мать девочки. Как утверждается, подростки не признали свою вину и считают, что все было по обоюдному согласию. «Никаких угроз и шантажа не было. Видео из подъезда я потом переслал своему знакомому, а как ролик распространился дальше, не знаю», — написано в их версии событий. По словам автора, другие девочки из гимназии позже признались, что Никита вымогал у них интимные фотосъемки, однако мать пострадавшей дополнила, что их родители не пошли с ней в полицию. Сейчас адвокат семьи школьницы считает, что подростки должны получить реальное наказание. «Преступники должны быть наказаны, никакого условного срока по этой статье быть не может. Это очень важно, чтобы подростки понимали, что за такие действия последует ответственность», — заявила адвокат семьи Любовь Сафаргалиева. URA.RU отправило письменный запрос в СУ СК РФ по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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