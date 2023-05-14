Экс-соратник Обамы указал на скрытый интерес Китая в конфликте на Украине Экс-соратник Обамы Хасс: Китай хочет стать ключевым звеном по урегулированию конфликта на Украине 15 мая 2023 в 08:23 Размер текста - 17 + Китаю неважно, кто победит в украинском конфликте, заявил Райан Хасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китаю важнее стать посредником в перемирии между Украиной и Россией, нежели занимать чью-то сторону в конфликте. Такое мнение выразил бывший соратник экс-президента США Барака Обамы Райан Хасс. Он отметил, что для КНР первостепенно важно быть ключевым звеном в урегулировании конфликта. «Китай больше сосредоточен на завоевании мира, чем на том, кто выиграет в военном противостоянии между Россией и Украиной», — сказал CNBC Хасс. По его словам, Китаю важно, чтоб его считали «ключевым игроком» в восстановлении Украины и Европы после окончания конфликта. Политологи, говорится в материале издания, отмечают, что Пекину безразлично, проиграет ли Украина. Ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин готов урегулировать украинский кризис вместе с Россией, передает «Национальная служба новостей». Глава КНР Си Цзиньпин неоднократно призывал начать переговоры по Украине. Китаю важнее стать посредником в перемирии между Украиной и Россией, нежели занимать чью-то сторону в конфликте. Такое мнение выразил бывший соратник экс-президента США Барака Обамы Райан Хасс. Он отметил, что для КНР первостепенно важно быть ключевым звеном в урегулировании конфликта. «Китай больше сосредоточен на завоевании мира, чем на том, кто выиграет в военном противостоянии между Россией и Украиной», — сказал CNBC Хасс. По его словам, Китаю важно, чтоб его считали «ключевым игроком» в восстановлении Украины и Европы после окончания конфликта. Политологи, говорится в материале издания, отмечают, что Пекину безразлично, проиграет ли Украина. Ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин готов урегулировать украинский кризис вместе с Россией, передает «Национальная служба новостей». Глава КНР Си Цзиньпин неоднократно призывал начать переговоры по Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям