14 мая 2023

Экс-соратник Обамы указал на скрытый интерес Китая в конфликте на Украине

Экс-соратник Обамы Хасс: Китай хочет стать ключевым звеном по урегулированию конфликта на Украине
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Китаю неважно, кто победит в украинском конфликте, заявил Райан Хасс Фото:

Китаю важнее стать посредником в перемирии между Украиной и Россией, нежели занимать чью-то сторону в конфликте. Такое мнение выразил бывший соратник экс-президента США Барака Обамы Райан Хасс. Он отметил, что для КНР первостепенно важно быть ключевым звеном в урегулировании конфликта.

«Китай больше сосредоточен на завоевании мира, чем на том, кто выиграет в военном противостоянии между Россией и Украиной», — сказал CNBC Хасс. По его словам, Китаю важно, чтоб его считали «ключевым игроком» в восстановлении Украины и Европы после окончания конфликта. Политологи, говорится в материале издания, отмечают, что Пекину безразлично, проиграет ли Украина.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин готов урегулировать украинский кризис вместе с Россией, передает «Национальная служба новостей». Глава КНР Си Цзиньпин неоднократно призывал начать переговоры по Украине.

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Китаю важнее стать посредником в перемирии между Украиной и Россией, нежели занимать чью-то сторону в конфликте. Такое мнение выразил бывший соратник экс-президента США Барака Обамы Райан Хасс. Он отметил, что для КНР первостепенно важно быть ключевым звеном в урегулировании конфликта. «Китай больше сосредоточен на завоевании мира, чем на том, кто выиграет в военном противостоянии между Россией и Украиной», — сказал CNBC Хасс. По его словам, Китаю важно, чтоб его считали «ключевым игроком» в восстановлении Украины и Европы после окончания конфликта. Политологи, говорится в материале издания, отмечают, что Пекину безразлично, проиграет ли Украина. Ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин готов урегулировать украинский кризис вместе с Россией, передает «Национальная служба новостей». Глава КНР Си Цзиньпин неоднократно призывал начать переговоры по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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