Си Цзиньпин призвал срочно начать переговоры по Украине

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин выступил с заявлением о мирных переговорах по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай готов к сотрудничеству с Францией для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — сказал Си Цзиньпин. Трансляцию его встречи с Макроном вел китайский телеканал CCTV.

Кремль, в свою очередь, ранее заявлял об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом для урегулирования ситуации на Украине. Об этом, в частности, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Китай готов к сотрудничеству с Францией для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине. «Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — сказал Си Цзиньпин. Трансляцию его встречи с Макроном вел китайский телеканал CCTV. Кремль, в свою очередь, ранее заявлял об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом для урегулирования ситуации на Украине. Об этом, в частности, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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