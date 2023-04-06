Си Цзиньпин призвал срочно начать переговоры по Украине

Китай готов к сотрудничеству с Францией для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.
«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — сказал Си Цзиньпин. Трансляцию его встречи с Макроном вел китайский телеканал
Кремль, в свою очередь, ранее заявлял об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом для урегулирования ситуации на Украине. Об этом, в частности, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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