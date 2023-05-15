The Telegraph: Украина использует ракеты-ловушки, чтобы обмануть ПВО

Украина пытается обманывать российские ПВО воздушными ракетами-ловушками, чтобы использовать крылатые ракеты Storm Shadow без риска обнаружения. Об этом сообщили в британской газете The Telegraph.
«Украина использует ложные цели, чтобы помочь британским ракетам Storm Shadow избежать обнаружения. Миниатюрные ракеты-ловушки воздушного базирования „обеспечивают существенное преимущество“, вводя в заблуждение и подвергая опасности системы ПВО», — говорится в материале The Telegraph.
Генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ядерные силы России уже готовят ответ на Storm Shadow, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило сводку, что известно о дальнобойных ракетах.
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