The Telegraph: Украина использует ракеты-ловушки, чтобы обмануть ПВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
Украина начала использовать воздушные ловушки против ПВО, пишет The Telegraph Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина пытается обманывать российские ПВО воздушными ракетами-ловушками, чтобы использовать крылатые ракеты Storm Shadow без риска обнаружения. Об этом сообщили в британской газете The Telegraph.

«Украина использует ложные цели, чтобы помочь британским ракетам Storm Shadow избежать обнаружения. Миниатюрные ракеты-ловушки воздушного базирования „обеспечивают существенное преимущество“, вводя в заблуждение и подвергая опасности системы ПВО», — говорится в материале The Telegraph.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ядерные силы России уже готовят ответ на Storm Shadow, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило сводку, что известно о дальнобойных ракетах.

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Украина пытается обманывать российские ПВО воздушными ракетами-ловушками, чтобы использовать крылатые ракеты Storm Shadow без риска обнаружения. Об этом сообщили в британской газете The Telegraph. «Украина использует ложные цели, чтобы помочь британским ракетам Storm Shadow избежать обнаружения. Миниатюрные ракеты-ловушки воздушного базирования „обеспечивают существенное преимущество“, вводя в заблуждение и подвергая опасности системы ПВО», — говорится в материале The Telegraph. Генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ядерные силы России уже готовят ответ на Storm Shadow, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило сводку, что известно о дальнобойных ракетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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