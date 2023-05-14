14 мая 2023
13 мая 2023

Дым от пожаров задержится над Челябинской областью на несколько суток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дым над городом. Челябинск , жилье, недвижимость, смог, ипотека, дым над городом, дымка, вид города
Дым от пожаров приносит ветром из соседних регионов Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Челябинской области задержится дым от пожаров соседних регионов на два-три дня. Об это URA.RU сообщили 15 мая в пресс-службе минэкологии региона.

«Дымка в Челябинске и ряде районов области может сохраняться в течение ближайших двух-трех дней. Северный-северо-западный ветер, переходящий на северо-восточный, приносит дым от пожаров из Свердловской, Курганской и Тюменской областей», — уточнили в пресс-службе.

В Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 19 часов сегодняшнего дня. В минэкологии региона жителям рекомендую при появлении дыма и запаха гари не открывать окна, стараться не выходить на улицу, пить больше воды и чаще проводить влажную уборку.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области задержится дым от пожаров соседних регионов на два-три дня. Об это URA.RU сообщили 15 мая в пресс-службе минэкологии региона. «Дымка в Челябинске и ряде районов области может сохраняться в течение ближайших двух-трех дней. Северный-северо-западный ветер, переходящий на северо-восточный, приносит дым от пожаров из Свердловской, Курганской и Тюменской областей», — уточнили в пресс-службе. В Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 19 часов сегодняшнего дня. В минэкологии региона жителям рекомендую при появлении дыма и запаха гари не открывать окна, стараться не выходить на улицу, пить больше воды и чаще проводить влажную уборку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...