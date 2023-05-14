Дым от пожаров задержится над Челябинской областью на несколько суток

Дым от пожаров приносит ветром из соседних регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Челябинской области задержится дым от пожаров соседних регионов на два-три дня. Об это URA.RU сообщили 15 мая в пресс-службе минэкологии региона.

«Дымка в Челябинске и ряде районов области может сохраняться в течение ближайших двух-трех дней. Северный-северо-западный ветер, переходящий на северо-восточный, приносит дым от пожаров из Свердловской, Курганской и Тюменской областей», — уточнили в пресс-службе.

В Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 19 часов сегодняшнего дня. В минэкологии региона жителям рекомендую при появлении дыма и запаха гари не открывать окна, стараться не выходить на улицу, пить больше воды и чаще проводить влажную уборку.