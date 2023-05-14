Оппозиция навяжет борьбу ЕР за место главы курганского округа

15 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Кандидатов на пост главы начинают искать в двух округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Притобольном муниципальном округе Курганской области начинается прием документов от кандидатов на должность главы муниципалитета. Своего кандидата на пост готовят, в том числе, представители КПРФ. Об этом URA.RU сообщил руководитель Курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов. «Такие планы [по выдвижению кандидата] у нас есть. Есть несколько достойных кандидатур. Сейчас мы эти вопросы обсуждаем вместе с нашими товарищами из Притобольного округа. Они рассматривают ряд кандидатур. Потом будут согласовывать с нами», — рассказал Зырянов. Глава областного отделения «Единой России» Александр Ильтяков сообщил URA.RU, что сейчас в партии тоже определяются с выбором кандидата, который будет устраивать и ЕР, и окружную думу, и областные власти. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до главы округа Дмитрия Спиридонова и до приемной местной администрации. По данным источника URA.RU, связанного с властями, в ЕР хотят видеть на этих конкурсах в числе кандидатов действующих глав округов. 12 мая на заседании окружной думы депутаты приняли решении об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Притобольного муниципального округа, указано в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Сам конкурс запланирован на 6 июля. Ранее в округе дважды срывалась муниципальная реформа, а в апреле почти половину думы округа заняли оппозиционные депутаты. Помимо этого с 17 мая начнут принимать документы от кандидатов на должность главы Целинного округа. Об этом представители местной администрации рассказали в соцсети «ВКонтакте». До 26 мая кандидаты должны предоставить программу развития округа или программу действий в качестве главы территории. Главу планируют выбрать 7 июля. Бывший глава округа Александр Сытов 7 февраля ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Притобольном муниципальном округе Курганской области начинается прием документов от кандидатов на должность главы муниципалитета. Своего кандидата на пост готовят, в том числе, представители КПРФ. Об этом URA.RU сообщил руководитель Курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов. «Такие планы [по выдвижению кандидата] у нас есть. Есть несколько достойных кандидатур. Сейчас мы эти вопросы обсуждаем вместе с нашими товарищами из Притобольного округа. Они рассматривают ряд кандидатур. Потом будут согласовывать с нами», — рассказал Зырянов. Глава областного отделения «Единой России» Александр Ильтяков сообщил URA.RU, что сейчас в партии тоже определяются с выбором кандидата, который будет устраивать и ЕР, и окружную думу, и областные власти. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до главы округа Дмитрия Спиридонова и до приемной местной администрации. По данным источника URA.RU, связанного с властями, в ЕР хотят видеть на этих конкурсах в числе кандидатов действующих глав округов. 12 мая на заседании окружной думы депутаты приняли решении об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Притобольного муниципального округа, указано в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Сам конкурс запланирован на 6 июля. Ранее в округе дважды срывалась муниципальная реформа, а в апреле почти половину думы округа заняли оппозиционные депутаты. Помимо этого с 17 мая начнут принимать документы от кандидатов на должность главы Целинного округа. Об этом представители местной администрации рассказали в соцсети «ВКонтакте». До 26 мая кандидаты должны предоставить программу развития округа или программу действий в качестве главы территории. Главу планируют выбрать 7 июля. Бывший глава округа Александр Сытов 7 февраля ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем.